Javier Milei festejó el triunfo de Argentina: ¿Viajará a la final del Mundial 2026?

El presidente habló tras el triunfo de la Selección y separó el fútbol del reclamo por las Islas Malvinas. También dio a conocer cuál es la cábala que viene cumpliendo.

Al finalizar el partido de Argentina ante Inglaterra , el presidente Javier Milei celebró el agónico triunfo y el pase a la final del Mundial 2026 . En una entrevista radial, expresó su "alegría inmensa", habló de Lionel Messi, Islas Malvinas; y la posibilidad de viajar a Estados Unidos para estar presente en el partido ante España.

El jefe de Estado expresó su " alegría inmensa y con una emoción infinita , imposible de describir", aseverando que creyó hasta el último minuto que el equipo que dirige Lionel Scaloni lo daría vuelta al marcados: "Argentina los pasó por arriba".

En su diálogo con Radio Mitre, Milei habló sobre una superioridad en el juego y elogió el accionar del plantel, en especial la actuación de Lionel Messi: "Le ponían en los pendientes a Messi y lo ha sobrecumplido. Se ha logrado esto con una remontada, lo cual lo hace mucho más épico. Entonces, era una materia pendiente y obviamente, de nuevo, Messi no defraudó, Messi cumplió ".

En su análisis del partido, el libertario indicó: "En un momento se había vuelto una situación muy injusta las desventajas. Y bueno, después llegó el primer gol, entrando desde afuera, probando desde afuera. Y bueno, ya en el segundo también fue algo maravilloso porque se venían de salvar, del tiro en el palo de Mac Allister".

La postura de Milei sobre Malvinas tras el triunfo ante Inglaterra

En otro pasaje de su entrevista, el presidente fue consultado sobre lo que implica y el significado de haberle ganado a Inglaterra, ya que para muchos la victoria tiene un valor casi equivalente a conseguir el título debido al valor simbólico por las Malvinas.

Rápidamente pidió no vincular el tema ya que "es un partido de fútbol" y remarcó que la recuperación de la soberanía de las Islas Malvinas"se logra con una diplomacia sabia y no con gestos de patrioterismo baratos", al tiempo que destacó los avances alcanzados por la Argentina en el plano diplomático.

"No hay que caer en eslóganes berretas, populistas, nacionalistas, rancios. No hay que mezclar la hacienda. En eso fue muy claro Scaloni, tambien los excombatientes", aclaró.

¿Milei presente en la final del Mundial 2026?

Al ser consultado sobre cómo pasará el próximo partido, dejó en claro que seguirá mirando desde la residencia de Olivos y este domingo no será la excepción; descartando así cualquier posibilidad de viajar a Estados Unidos.

También habló sobre su cábala durante todos los partidos de la Scaloneta: ponerse el mameluco de YPF. Según explicó, lo 'transpira los 90 minutos' y que "la única vez que me lo saqué nos hicieron un gol, así que no me lo saqué nunca más", reveló.

Se trata del mameluco con el logo de YPF, que ya está disponible para el público general.

Al mismo tiempo, sumó que si Argentina llega con buen resultado a la instancia final, afirmó que si los jugadores quisieran disponer de la Casa Rosada el haría que sea posible. "Mi hermana diseñó todos los dispositivos para que nadie esté en la Casa Rosada ese día", declaró.

"Casa Militar ya tiene armado el operativo por si quisieran usarlo para que ellos puedan estar solos en la Casa de Gobierno y que nadie se meta en un festejo que es de ellos y de los argentinos", sumó.

El mandatario además, reiteró que la Casa Rosada estará a disposición de la Selección si los jugadores deciden celebrar allí un posible triunfo y remarcó que el Gobierno garantizará que el festejo sea exclusivamente de los futbolistas y los argentinos, sin presencia de dirigentes políticos.

Además, indicó que ya se trabaja en los distintos dispositivos de seguridad para acompañar el regreso del plantel y garantizar que la celebración se desarrolle con normalidad.

La repercusión por la bandera de las Islas Malvinas

Al referirse a la bandera de las Islas Malvinas exhibida por algunos jugadores tras la victoria frente a Inglaterra, Milei sostuvo que se trata de "un sentimiento que está dentro de todos los argentinos" y consideró que es "perfectamente válido y lícito" que los futbolistas se expresen.

Pero insistió en que la cuestión de la soberanía debe mantenerse separada del resultado deportivo y reiteró que la recuperación de las Islas "se logrará en el plano diplomático con inteligencia".

Por último habló sobre su postura respecto de las Islas Malvinas, Milei afirmó que responde "con hechos" y sostuvo que "nunca en la historia argentina se hicieron tantos avances diplomáticos" como los alcanzados por su administración.