El Gobierno busca "blindar" el INDEC: la propuesta que incluirán en la reforma del Banco Central

La misma fue anunciada por el vocero Adrián Ravier en conferencia de prensa. Un diputado libertario fue quien presentó el proyecto al presidente Milei.

Según admitió el vocero Adrián Ravier "es una idea que el presidente celebró" y se evaluará.

Este lunes el presidente Javier Milei recibió a legisladores en la Casa Rosada, donde buscó brindar detalles a un proyecto que, aunque todavía no surgió, busca reformar la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) para modificar los cambios que se implementaron en 2012.

En esta reunión, surgió la propuesta del diputado libertario Santiago Santurio, que implica "blindar" al Instituto Nacional de Estadística y Censos ( INDEC ) para evitar la posible manipulación de datos. Y, según admitió el vocero Adrián Ravier en una conferencia de prensa, "es una idea que el presidente celebró" y se evaluará.

El legislador por la provincia de Buenos Aires advirtió sobre el riesgo de que una futura administración subdeclare la inflación y recordó las causas judiciales vinculadas con las estadísticas oficiales durante el kirchnerismo, algo que Milei elogió la observación durante el encuentro.

Ravier dijo que la sugerencia es en relación a una de las claves del proyecto, que está en proceso de elaboración, y que plantea "restringir la distribución de utilidades del Banco Central, salvo en circunstancias excepcionales previstas por la ley, como escenarios de deflación".

Durante su conferencia de prensa desde Casa de Gobierno, Ravier explicó que la propuesta de Santurio de blindar al organismo, "es en referencia a lo que pasó, cuando durante el kirchnerismo ese organismo distorsionó datos para pagar menos deuda".

"Es una idea, por el momento, que el Presidente celebró, y por eso se va a estar trabajando en los próximos días, seguramente, para darle sustancia. Es una idea para ver de qué manera garantizamos que los datos del INDEC mantengan solidez y credibilidad", explicó.

Qué implica la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

La propuesta de reforma que explicó el presidente Milei busca reforzar la independencia del organismo monetario y modificar el funcionamiento vigente desde la reforma impulsada en 2012 durante el gobierno de Cristina Kirchner.

Entre los principales lineamientos del proyecto, se establece preservar el valor de la moneda. El Gobierno pretende eliminar el esquema actual, que le asigna múltiples finalidades, al considerar que eso debilitó la política monetaria y favoreció la inflación.

Por otro lado, se buscará impedir que el Banco Central vuelva a asistir al Tesoro Nacional mediante emisión monetaria, ya sea con adelantos transitorios u otros mecanismos. Para la administración libertaria, esa práctica fue una de las principales causas del proceso inflacionario de las últimas décadas.

El tercer punto apunta a cambiar la gobernanza de la entidad: la reforma busca dotar de mayor complejidad al procedimiento para remover al presidente del BCRA y a su directorio, con el objetivo declarado de blindar la estabilidad y la autonomía del organismo frente a los cambios de gobierno.

La reforma también apunta a restringir las herramientas que permitan expandir la base monetaria con fines fiscales. Según explicó Milei a los legisladores, el objetivo es evitar que la emisión vuelva a utilizarse como mecanismo de financiamiento del Estado.

Este proyecto está en manos de Santiago Bausilli, presidente del BCRA, quien "está definiendo los detalles" y que por lo tanto aún "no está definido el proyecto".

En último lugar, Milei busca la eliminación de las Letras Intransferibles del Tesoro. Se trata del instrumento creado durante el kirchnerismo que le permite al Estado entregarles al Banco Central títulos de deuda pública a cambio de reservas para afrontar pagos de deuda externa. Ravier aseguró que todavía no hay fecha estipulada para enviar este proyecto al Congreso.