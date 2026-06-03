El Banco Central dice que cuenta con "poder de fuego" para evitar una suba del dólar

Existe temor a que, si al gobierno no le va bien en las encuestas de cara a las elecciones 2027, pueda subir el precio de la divisa y con ello arrastrar la inflación.

El Banco Cetral dice que tiene dólares para sostener el precio de la divisa.

Las autoridades económicas saben que el plan económico tiene un punto débil y es que, si en un plazo relativamente corto los beneficios de la estabilidad macro no impactan en los bolsillos de la clase media, las chances de que las elecciones del 2027 se pierdan suben y ello trae aparejado un costo : la dolarización de carteras.

Es por ello que los principales funcionarios del área están hace varios días insistiendo en que no habría chances para la oposición kirchnerista en las elecciones del año pasado. No quieren repetir la historia de 2025, en la que la sucesión de derrotas de la Libertad Avanza en las provincias hizo temer por una derrota nacional y que entonces la mitad del dinero circulante en ese momento se pasara a dólares.

Luego de que Luis Caputo dijera ante empresarios brasileños que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , no tendría chance alguna de llegar a la Casa Rosada, el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Wernig , salió a hablarle al sector financiero.

"Tenemos reseteado el poder de fuego del Banco Central", dijo Werning en el 43 Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). ¿A qué se refirió el segundo de Santiago Bausili?

banco central dolar El dólar y su cotización, el eterno dolor de cabeza

El funcionario señaló que "la semana pasada el BCRA prácticamente cerró posición abierta en contratos de futuros", en tanto que a mediados de año los dólares provenientes del swap de monedas por u$s8.000 millones "estarán disponibles".

Los contratos de futuro de dólares son instrumentos financieros que se usan más que nada en el mercado agropecuario para asegurar un tipo de cambio. Se pacta un contrato en moneda local, pero que tiene como referencia el precio del dólar.

La estrategia del Banco Central

Si el Banco Central vende contratos de futuro a determinado valor, para un mes determinado, lo que hace es decirle al mercado que para ese momento va a defender un determinado precio del dólar. Werning dijo que la entidad ya casi no tiene contratos vigentes. El mercado interpreta que podría usar ese instrumento.

Además. Señaló que ya cuenta con casi u$s8.000 millones provenientes del swap de monedas con China. Eso quiere decir que puede acceder a un préstamo de esa magnitud de manera inmediata.

A eso hay que agregar que Werning está prometiendo al mercado que en breve va a empezar a acelerarse la acumulación de reservas internacionales. Lo que dijo es que "se va a alinear la acumulación con las compras". Se refiere a que, aunque el BCRA haya comprado ya en lo que va del año más de u$s9.000 millones (de una meta de u$s10.000 millones), en rigor poco quedó de eso, porque la mayor parte se ha ido a pagar vencimientos de deuda del Gobierno Nacional.

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El gran reclamo que tiene el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el mercado en general es precisamente, que acumulen reservas para poder enfrentar una potencial dolarización de posiciones en caso de que el escenario político del 2027 no sea claro.

El gobierno está apostando a pagar vencimientos con dólares provenientes del comercio exterior y de financiamiento que obtienen las empresas en el mercado, pero por ahora se niega a pegar el salto al mercado global. Es decir, volver a emitir bonos de legislación de Nueva York y con ello refinanciar vencimientos.