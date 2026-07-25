Muerte de una nena de 2 años: su mamá ya había sido investigada por el fallecimiento de otras dos hijas

La Justicia investiga el caso ocurrido en Villa Gesell tras detectar que la mujer había sido juzgada y absuelta por otras dos muertes infantiles con la misma causa.

La muerte de Isabella , una nena de dos años en Villa Gesell, abrió una compleja investigación judicial luego de que se conociera que su madre, Lucía Sosa, había sido investigada años atrás por el fallecimiento de otras dos hijas en circunstancias similares. La autopsia confirmó que la menor murió por una asfixia obstructiva.

Según informaron las autoridades, la mujer llegó el lunes al Hospital Municipal Arturo Illia con la niña sin signos vitales y explicó que había broncoaspirado mientras tomaba una mamadera. El personal médico realizó maniobras de reanimación durante 40 minutos, pero finalmente constató el fallecimiento.

Tras la muerte de Isabella, el personal del hospital dio aviso a la Policía y, al revisar los antecedentes de la madre, surgió un dato que encendió las alarmas judiciales. Sosa y su entonces pareja, Héctor Picard, habían sido investigados por la muerte de otras dos hijas.

La primera fue Candela, que falleció en 2013 cuando tenía apenas cinco meses. La segunda fue Jazmín, quien murió en 2016 con 11 meses de edad. En ambos casos, las autopsias determinaron que la causa de muerte había sido asfixia, al igual que ocurrió ahora con Isabella.

Por esos dos hechos, Sosa y Picard fueron sometidos a juicio, aunque en 2018 la Justicia los absolvió. Después de ese proceso judicial, la pareja se separó. Sosa se instaló en Villa Gesell, donde inició una nueva relación y tuvo dos hijos: un niño de cuatro años e Isabella, la menor fallecida esta semana.

Como parte de las medidas dispuestas en la investigación, este viernes la Justicia resolvió separar a la mujer de su hijo de cuatro años. El niño fue sometido a pericias para evaluar su estado físico y psicológico y, posteriormente, quedó bajo resguardo en un hogar de acogida mientras avanza la causa.

Qué determinó la autopsia

La autopsia informó que la causa de muerte es una obstrucción por asfixia, aunque se ordenaron también estudios complementarios para determinar si intervinieron terceros, para establecer en concreto si fue un accidente o algo provocado.

La mujer perdió la tenencia de cuatro hijos debido a las sospechas de maltrato infantil y “ambiente de convivencia inconveniente”.

Según se conoció, se ordenaron también estudios complementarios para determinar, dado que la autopsia muestra que no fue una asfixia traumática (es decir, para que se entienda, por ejemplo, no hubo un ahorcamiento), qué pudo haber motivado esa asfixia.

La mención al síndrome de Munchausen

En medio de la investigación también tomó relevancia la declaración de la abogada de familia Erika Agnes Hooft Suárez, quien intervino en expedientes relacionados con la protección de varios de los hijos de Sosa.

La letrada sostuvo que en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata le habían diagnosticado a la mujer síndrome de Munchausen. Esa afirmación forma parte de los antecedentes que ahora son analizados por la fiscalía, que intenta establecer si guardan relación con la muerte de Isabella y con los fallecimientos ocurridos años atrás.