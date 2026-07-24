Síndrome de Munchausen: el diagnóstico de la mujer investigada por la muerte de su hija de 2 años

La beba llega muerta al hospital y ella dijo que se asfixió con la mamadera. Ya había sido investigada por la muerte de otras dos hijas pero fue absuelta.

La mujer perdió la tenencia de cuatro hijos debido a las sospechas de maltrato infantil y “ambiente de convivencia inconveniente”.

Una nena de 2 años llegó sin vida al hospital en la madrugada del lunes en la localidad de Villa Gesell, el personal médico realizó maniobras de reanimación durante 40 minutos pero no pudieron salvarla. Luego descubrieron un atroz antecedente de la madre por la muerte de otras dos hijas. Ahora se conocieron los resultados de la autopsia y se conoció que la mujer había tenido un preocupante trastorno.

Fuentes judiciales indicaron que la Isabella llegó al Hospital Municipal de Villa Gesell sin signos vitales , los médicos le realizaron maniobras de reanimación durante unos 40 minutos, aunque no pudieron salvarla y falleció.

Desde la Secretaría de Salud de la Municipalidad relataron que la madre explicó al equipo médico que la nena se habría broncoaspirado mientras tomaba la mamadera, pero se dio intervención a la Justicia para averiguar las causales de muerte.

La mujer ya había estado bajo sospecha por el fallecimiento de otras dos hijas.

La mujer identificada como Lucía Sosa, de 44 años, ya había estado bajo sospecha por el fallecimiento de otras dos hijas. fue juzgada y finalmente absuelta. Pero en las últimas horas se conocieron detalles preocupantes acerca del la salud mental de la mujer.

El atroz antecedente de la muerte de dos hijas más

La investigación por la muerte de una nena de dos años destapo el grave antecedente judicial de su madre, quien hace unos años había sido juzgada y absuelta por el fallecimiento de otras dos hijas.

Una de ellas tenía 11 meses y murió en Mar del Plata en 2016, hecho por el que fue investigada, pero dos años después fue juzgada y absuelta. Ella y su pareja estuvieron dos años presos hasta que un tribunal determinó que no hubo pruebas para condenarlos y no se comprobó maltrato ni abuso.

En ese expediente también se tuvo en cuenta el fallecimiento de otra hija en 2013, una bebé de seis meses. Allí se evaluaron informes médicos y descartaron lesiones traumáticas o de abuso sexual, atribuyendo las muertes a complicaciones respiratorias.

En medio de esas investigaciones judiciales, la mujer perdió la tenencia de cuatro hijos debido a las sospechas de maltrato infantil y “ambiente de convivencia inconveniente”. Algunos ingresaron a hogares de menores y otros fueron adoptados.

Después de ser absuelta, la mujer se mudó a Villa Gesell, formó una nueva pareja y tuvo dos hijos más, entre ellos la nena que murió este lunes. Mientras que el otro nene de 4 años fue derivado a un hogar de menores. Le practicaron una serie de estudios y peritajes socioambientales y psicológicos.

Síndrome de Munchausen, el diagnóstico de la madre de la menor fallecida

Al conocerse la trágica muerte de la menor de 2 años, Erika Agnes Hooft Suárez, la abogada de familia que intervino durante años en expedientes vinculados a la protección de varios de los hijos de la mujer, dio detalles acerca de la salud mental de la mujer.

En diálogo con TN, aseguró que el hospital Materno Infantil de Mar del Plata le había diagnosticado Síndrome de Munchausen, un trastorno que ya había sido motivo de preocupación durante las actuaciones judiciales.

Constanza Lamarque, perfiladora criminal explicó que el Síndrome de Munchausen es cuando el “agresor o cuidador inventa síntomas que el nene no tiene, también los exagera, manipula estudios, muestran y administrarle sustancias para provocarle enfermedades”.

"Ante esta condición, la persona lleva a su hijo hasta casi la muerte y después sale a pedir ayuda, la forma de matarlo es a través de las asfixia", detalló.

Especialistas explican que se trata de un trastorno facticio impuesto a otra persona, que se da cuando alguien dice, sin que sea la verdad, que la otra persona tiene síntomas físicos o mentales de una enfermedad, o la hiere o hace que se enferme para engañar a los demás.

Rafael Herrera Milano, médico especialista en Psiquiatría y Medicina Legal, explicó que "el 2% de cada 100 mil personas padece este trastorno, y el 96% son mujeres. No es algo frecuente ni fácil de diagnosticar, porque muchas veces está tapado por otras patologías".

Qué dice la autopsia sobre la muerte de la nena de 2 años

La autopsia informó que la causa de muerte es una obstrucción por asfixia, aunque se ordenaron también estudios complementarios para determinar si intervinieron terceros, para establecer en concreto si fue un accidente o algo provocado.

Según se conoció, se ordenaron también estudios complementarios para determinar, dado que la autopsia muestra que no fue una asfixia traumática (es decir, para que se entienda, por ejemplo, no hubo un ahorcamiento), qué pudo haber motivado esa asfixia.