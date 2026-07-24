Las empresas podrán empezar a pagar los sueldos en dólares: la medida del Banco Central

La decisión fue formalizada este viernes por la entidad bancaria. Los detalles de la medida.

El Banco Central también dispuso que la cuenta sueldo en dólares no tendrá costos para el trabajador.

A través de una comunicación oficial publicada este viernes, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) habilitó las cuentas sueldo en dólares para que las empresas puedan comenzar a pagar salarios en esa moneda extranjera.

La medida responde a la normativa vigente de acuerdo a los cambios previstos en la reforma laboral. Y la decisión fue formalizada a través de la comunicación “A” 8460 de la autoridad monetaria.

Allí el Banco Central dispuso “incorporar al dólar estadounidense como moneda admitida para la captación de depósitos en la Cuenta sueldo. Se trata de una medida que permitirá el pago del salario en esta moneda, siempre que sea acordado entre trabajador y empleador.

“El Banco Central de la República Argentina actualizó la normativa sobre cuentas sueldo para adecuarla a la Ley de Modernización Laboral N° 27802, cuyo artículo 34 sustituye el artículo 105 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 y establece que el salario debe ser satisfecho en dinero, ya sea en moneda nacional o extranjera”, detallaron.

De esta manera, se adecuó la normativa a los cambios introducidos por la Ley 27.802, que modificó el artículo 105 de la Ley de Contrato de Trabajo que establece que “el salario debe ser satisfecho en dinero, ya sea en moneda nacional o extranjera”.

Según quedó establecido en la normativa, los bancos estarán obligados a atender los depósitos y las extracciones de dólares en efectivo en la sucursal donde esté radicada la cuenta.

Mientras que en las demás sucursales, cajeros automáticos y terminales de autoservicio, esa posibilidad dependerá que las entidades cuenten con esa disponibilidad de efectivo.

Cuentas sueldo en dólares: los principales puntos de la medida

La medida que publicó el BCRA habilitó las cuentas sueldo en dólares para que las empresas puedan pagar salarios en esa divisa.

Los detalles de la decisión:

La cuenta sueldo en dólares tendrá los mismos servicios y movimientos sin costos previstos como la cuenta sueldo en pesos.

Incluye apertura y mantenimiento de cuenta, transferencias, extracciones y demás movimientos hasta el monto de las acreditaciones de los sueldos en moneda extranjera.

Los montos acumulados pueden ser extraídos sin límite de tiempo.

La operatoria de depósito y extracción de fondos en efectivo en dólares será obligatoria en la sucursal de radicación de la cuenta.

Según indicaron fuentes de la autoridad monetaria a Infobae, “La regulación previa contemplaba únicamente la denominación en pesos. A partir de esta modificación, las cuentas sueldo pueden estar denominadas en pesos o en dólares estadounidenses”.

El Banco Central también dispuso que la cuenta sueldo en dólares no tendrá costos para el trabajador mientras los fondos correspondan a la acreditación de su salario.

Los importes que permanezcan depositados podrán mantenerse sin límite de tiempo. En cambio, los montos que excedan la remuneración podrán estar sujetos a comisiones, según las condiciones que establezca cada entidad financiera.

Aunque la medida ya está vigente, especialistas advierten que se tratará de una implementación gradual. Señalan que las empresas deberán adaptar sus procesos para operar en dólares y que la utilización de esta modalidad dependerá tanto de la infraestructura bancaria como del contexto cambiario y del predominio de las operaciones cotidianas en pesos.