Préstamos personales de $20.000.000: quiénes acceden, cómo pedirlo y cuáles son las tasas de interés en julio 2026

Los bancos prevén diferentes requisitos para acceder a los préstamos personales de $20.000.000 . Según la entidad, varían las tasas de interés . ¿Cuáles son en el julio 2026 ?

A la hora de evaluar la posibilidad de solicitar un crédito o préstamo personal ante una entidad bancaria, antes necesitamos conocer todos los detalles referidos a las características del mismo y los requisitos para acceder a él. En este artículo, te contamos quiénes pueden acceder a los préstamos personales de $20.000.000 y cuáles son las tasas de interés en julio de 2026 .

Así es como, por ejemplo, el Banco Nación otorga préstamos con diferentes modalidades. Entre ellos, pueden mencionarse a los créditos para microempresas y los usuarios que pueden acceder a él son los individuos y sociedades de hecho del segmento Micro, de acuerdo a los montos anuales de facturación establecidos por el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.

Para solicitar un préstamo personal de $20.000.000 , los bancos requieren que los interesados cumplan con requisitos específicos. Asimismo, las entidades bancarias fijan variadas tasas de interés en julio de 2026 . A continuación, brindamos algunos ejemplos:

Es preciso conocer todos los requisitos para acceder a un préstamo personal.

Banco Nación:

Ofrece préstamos por hasta 100 millones de pesos. Para acceder a un préstamo personal de 20 millones de pesos, los requisitos son los siguientes:

No superar la edad jubilatoria al finalizar el préstamo .

. Cobrar los haberes en Banco Nación o mediante el Sistema Nacional de Pagos.

Autorizar el débito automático de las cuotas.

Las tasas vigentes en julio de 2026:

TNA: 56%.

TÉ: 72,86%.

CFT con TNA: 67,76%.

CFT con TEA: 93,32%.

Bancos privados: requisitos y tasas de interés en julio de 2026

Banco Francés

El Banco Francés -BBVA- ofrece préstamos personales que permiten solicitar hasta $20.000.000, puesto que el monto máximo disponible llega a $40.000.000.

Requisitos:

Edad: entre 18 y 74 años.

Antigüedad laboral:

Empleados con acreditación de sueldo en BBVA: 3 meses.

Empleados sin acreditación de sueldo en BBVA: 1 año.

Profesionales independientes: 1 año de actividad.

Comerciantes y trabajadores autónomos: 2 años de antigüedad.

Ingresos:

Clientes Plan Sueldo, clientes del banco y bancarizados: ingresos mínimos de $308.200.

Las tasas vigentes en julio de 2026:

TNA: 129%/TÉ: 240,51%.

El Banco Nación ofrece préstamos por hasta 100 millones de pesos.

Banco Galicia

A su vez, el Banco Galicia otorga un préstamo personal que permite solicitar hasta $30.400.000. Así, quienes precisen solicitar un préstamo por $20.000.000 pueden acceder a ese monto con cuotas fijas y plazos de hasta 72 meses.

Requisitos:

Tener entre 18 y 80 años.

Acreditar ingresos mensuales desde $310.000.

Ser cliente del banco.

Contar con el Token de seguridad habilitado.

Tasas según el perfil del cliente:

Las condiciones varían de acuerdo con la evaluación crediticia y el segmento del cliente.