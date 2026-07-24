Préstamos personales de $20.000.000: quiénes acceden, cómo pedirlo y cuáles son las tasas de interés en julio 2026

Los bancos prevén diferentes requisitos para acceder a los préstamos personales de $20.000.000. Según la entidad, varían las tasas de interés. ¿Cuáles son en el julio 2026?
A la hora de evaluar la posibilidad de solicitar un crédito o préstamo personal ante una entidad bancaria, antes necesitamos conocer todos los detalles referidos a las características del mismo y los requisitos para acceder a él. En este artículo, te contamos quiénes pueden acceder a los préstamos personales de $20.000.000 y cuáles son las tasas de interés en julio de 2026.
Así es como, por ejemplo, el Banco Nación otorga préstamos con diferentes modalidades. Entre ellos, pueden mencionarse a los créditos para microempresas y los usuarios que pueden acceder a él son los individuos y sociedades de hecho del segmento Micro, de acuerdo a los montos anuales de facturación establecidos por el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.
Requisitos para pedir un préstamo personal de $20.000.000 y las tasas de interés en julio 2026
Para solicitar un préstamo personal de $20.000.000, los bancos requieren que los interesados cumplan con requisitos específicos. Asimismo, las entidades bancarias fijan variadas tasas de interés en julio de 2026. A continuación, brindamos algunos ejemplos:
Banco Nación:
Ofrece préstamos por hasta 100 millones de pesos. Para acceder a un préstamo personal de 20 millones de pesos, los requisitos son los siguientes:
- No superar la edad jubilatoria al finalizar el préstamo.
- Cobrar los haberes en Banco Nación o mediante el Sistema Nacional de Pagos.
- Autorizar el débito automático de las cuotas.
Las tasas vigentes en julio de 2026:
- TNA: 56%.
- TÉ: 72,86%.
- CFT con TNA: 67,76%.
- CFT con TEA: 93,32%.
Bancos privados: requisitos y tasas de interés en julio de 2026
Banco Francés
El Banco Francés -BBVA- ofrece préstamos personales que permiten solicitar hasta $20.000.000, puesto que el monto máximo disponible llega a $40.000.000.
Requisitos:
- Edad: entre 18 y 74 años.
- Antigüedad laboral:
- Empleados con acreditación de sueldo en BBVA: 3 meses.
- Empleados sin acreditación de sueldo en BBVA: 1 año.
- Profesionales independientes: 1 año de actividad.
- Comerciantes y trabajadores autónomos: 2 años de antigüedad.
- Ingresos:
- Clientes Plan Sueldo, clientes del banco y bancarizados: ingresos mínimos de $308.200.
Las tasas vigentes en julio de 2026:
- TNA: 129%/TÉ: 240,51%.
Banco Galicia
A su vez, el Banco Galicia otorga un préstamo personal que permite solicitar hasta $30.400.000. Así, quienes precisen solicitar un préstamo por $20.000.000 pueden acceder a ese monto con cuotas fijas y plazos de hasta 72 meses.
Requisitos:
- Tener entre 18 y 80 años.
- Acreditar ingresos mensuales desde $310.000.
- Ser cliente del banco.
- Contar con el Token de seguridad habilitado.
Tasas según el perfil del cliente:
Las condiciones varían de acuerdo con la evaluación crediticia y el segmento del cliente.
- Clientes con servicio Éminent:
- TNA: 79%.
- TEA: 114,92%.
- CFTEA con IVA: 150,86%.
- Clientes Plus / Gold
- TNA: 99%.
- TEA: 197,15%.
- CFTEA con IVA: 269,03%.
- La tasa definitiva se informa antes de confirmar la operación y depende del análisis crediticio realizado por la entidad.
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