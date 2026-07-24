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Préstamos personales de $20.000.000: quiénes acceden, cómo pedirlo y cuáles son las tasas de interés en julio 2026

Los bancos prevén diferentes requisitos para acceder a los préstamos personales de $20.000.000. Según la entidad, varían las tasas de interés. ¿Cuáles son en el julio 2026?

Préstamos personales de $20.000.000 en julio 2026

Préstamos personales de $20.000.000 en julio 2026

A la hora de evaluar la posibilidad de solicitar un crédito o préstamo personal ante una entidad bancaria, antes necesitamos conocer todos los detalles referidos a las características del mismo y los requisitos para acceder a él. En este artículo, te contamos quiénes pueden acceder a los préstamos personales de $20.000.000 y cuáles son las tasas de interés en julio de 2026.

Así es como, por ejemplo, el Banco Nación otorga préstamos con diferentes modalidades. Entre ellos, pueden mencionarse a los créditos para microempresas y los usuarios que pueden acceder a él son los individuos y sociedades de hecho del segmento Micro, de acuerdo a los montos anuales de facturación establecidos por el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.

Es preciso conocer todos los requisitos para acceder a un préstamo personal.

Es preciso conocer todos los requisitos para acceder a un préstamo personal.

Requisitos para pedir un préstamo personal de $20.000.000 y las tasas de interés en julio 2026

Para solicitar un préstamo personal de $20.000.000, los bancos requieren que los interesados cumplan con requisitos específicos. Asimismo, las entidades bancarias fijan variadas tasas de interés en julio de 2026. A continuación, brindamos algunos ejemplos:

Banco Nación:

Ofrece préstamos por hasta 100 millones de pesos. Para acceder a un préstamo personal de 20 millones de pesos, los requisitos son los siguientes:

  • No superar la edad jubilatoria al finalizar el préstamo.
  • Cobrar los haberes en Banco Nación o mediante el Sistema Nacional de Pagos.
  • Autorizar el débito automático de las cuotas.

Las tasas vigentes en julio de 2026:

  • TNA: 56%.
  • TÉ: 72,86%.
  • CFT con TNA: 67,76%.
  • CFT con TEA: 93,32%.

Bancos privados: requisitos y tasas de interés en julio de 2026

Banco Francés

El Banco Francés -BBVA- ofrece préstamos personales que permiten solicitar hasta $20.000.000, puesto que el monto máximo disponible llega a $40.000.000.

Requisitos:

  • Edad: entre 18 y 74 años.
  • Antigüedad laboral:
  • Empleados con acreditación de sueldo en BBVA: 3 meses.
  • Empleados sin acreditación de sueldo en BBVA: 1 año.
  • Profesionales independientes: 1 año de actividad.
  • Comerciantes y trabajadores autónomos: 2 años de antigüedad.
  • Ingresos:
  • Clientes Plan Sueldo, clientes del banco y bancarizados: ingresos mínimos de $308.200.

Las tasas vigentes en julio de 2026:

  • TNA: 129%/TÉ: 240,51%.
El Banco Nación ofrece préstamos por hasta 100 millones de pesos.

El Banco Nación ofrece préstamos por hasta 100 millones de pesos.

Banco Galicia

A su vez, el Banco Galicia otorga un préstamo personal que permite solicitar hasta $30.400.000. Así, quienes precisen solicitar un préstamo por $20.000.000 pueden acceder a ese monto con cuotas fijas y plazos de hasta 72 meses.

Requisitos:

  • Tener entre 18 y 80 años.
  • Acreditar ingresos mensuales desde $310.000.
  • Ser cliente del banco.
  • Contar con el Token de seguridad habilitado.

Tasas según el perfil del cliente:

Las condiciones varían de acuerdo con la evaluación crediticia y el segmento del cliente.

  • Clientes con servicio Éminent:
  • TNA: 79%.
  • TEA: 114,92%.
  • CFTEA con IVA: 150,86%.
  • Clientes Plus / Gold
  • TNA: 99%.
  • TEA: 197,15%.
  • CFTEA con IVA: 269,03%.
  • La tasa definitiva se informa antes de confirmar la operación y depende del análisis crediticio realizado por la entidad.

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