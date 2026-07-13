Préstamos del Banco Nación para pagar deudas: cómo solicitarlo en 2026, cuánto presta y quiénes acceden

El Banco Nación 2026 cuenta con distintas líneas que van desde la unificación de todas las deudas en una sola cuota hasta la regularización de las tarjetas de crédito.

El sostenido aumento en la morosidad, que ya alcanzó cifras históricas en 2026, llevó a varios bancos a lanzar distintos planes para que sus clientes puedan refinanciar sus deudas impagas con tasas de interés más bajas o plazos más largos para las cancelaciones. Una de las entidades que se sumó a este salvataje es el Banco Nación (BNA) .

La institución financiera más grande del país cuenta con varias líneas de préstamos destinados a regularizar obligaciones atrasadas, ya sea con tarjetas de crédito impagas o créditos con demoras. Incluso uno de sus programas permite englobar todas las deudas con otros bancos y billeteras virtuales en una sola cuota mensual.

La denominada línea “ Consolidación de deudas ” está orientada a clientes que cobren sus ingresos (salarios, jubilaciones o pensiones) en el Banco Nación y tengan deudas tanto con esa entidad como con otras. Una de sus ventajas es que unifica todas las obligaciones en un solo préstamo con cuotas mensuales, promoviendo una gestión más ordenada y previsible.

La línea para deudores permite solicitar hasta $10.000.000.

Este plan permite solicitar hasta un máximo de $100.000.000, con un plazo de devolución que va de 12 a 120 meses (10 años) y una tasa UVA+12% TNA para deudas desde 30 a 90 días de atraso y de UVA+14% TNA para deudas con más de 90 días de atraso en situación irregular. Las cuotas se liquidarán en forma mensual, por sistema francés y no pueden superar el 35% de los ingresos del solicitante.

El monto del crédito, que permite cancelar el 100% de la deuda, no se otorga en efectivo. El usuario debe autorizar al Banco Nación a transferir directamente los fondos a las entidades acreedoras para pagar la totalidad de las obligaciones atrasadas que se encuentren en situación regular o irregular no judicializada. No podrán incluirse deudas originadas por Préstamos Hipotecarios para la vivienda.

Al momento del trámite, además de la documentación habitual, se deberá presentar una nota o liquidación emitida por las entidades acreedoras donde se acredite fehacientemente las deudas que declara, la cual deberá contener:

Nombre, apellido y N° de documento o de CUIL/CUIT.

Importe de la deuda a cancelar.

Detalle completo de la cuenta de la entidad acreedora donde se debe transferir la suma adeudada para la cancelación (Banco, sucursal, N° de cuenta y titular).

Vigencia de la nota/liquidación (deberá verificarse que se cuente con una antelación mínima de 24 horas respecto de la fecha prevista para el desembolso de la operación).

La línea del Banco Nación permite cancelar deudas tanto con esa entidad como con otras.

El plan para refinanciar deuda con tarjetas de crédito

Otra de las alternativas que ofrece el Banco Nación está destinada a quienes tengan entre uno y 85 días de atraso con las tarjetas de crédito emitidas por la entidad. Permite solicitar un máximo de $10.000.000 (Tarjeta Visa) o $30.000.000 (Tarjeta Mastercard), con plazos de devolución de 24, 36, 48 o 60 cuotas. La Tasa Nominal Anual (TNA) se ubica en 35%.

La modalidad prevé la continuidad de la tarjeta, el comienzo del pago en cuotas a partir del siguiente resumen y ajustes temporales en los límites de compra de hasta 85%. En casos de mora superior a 90 días, el Banco ofrece opciones de financiamiento para extender los pagos hasta 96 meses, sujetas a evaluación crediticia y a las condiciones establecidas.

Crece la morosidad y ya hay casi 6 millones de personas fuera del sistema financiero

La morosidad de las familias alcanzó al 12,7% del sistema en mayo, mientras que por el lado de las empresas pasó del 3,3% al 3,5% y en entidades no financieras escaló al 32,2%. De acuerdo a los datos de la consultora 1816, más del 27% de las personas que tomaron préstamos dejaron de ser “sujetos de crédito”, por estar en mora. Esto implicaría que 5,8 millones de personas están en condición de morosidad y ya no pueden acceder a créditos.

Sigue creciendo la morosidad, especialmente con las tarjetas de crédito.

De acuerdo a fuentes del sistema financiero, el mayor problema se registra con el arrastre de las tarjetas de crédito, donde el nivel de morosidad alcanza el 20%. Y en mayor medida se concentra en el Gran Buenos Aires. Desagregando por edades, los más jóvenes son los que tienen el nivel de morosidad más alto. Casi el 40% de los menores de 35 años con créditos vigentes, ya sea en entidades financieras o no financieras, tiene al menos un préstamo irregular.