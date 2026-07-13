Telekino 2436: los números ganadores del domingo 12 de julio y el pozo que quedó vacante

Nadie acertó los 15 números y el pozo de más de $2.149 millones se acumula para la próxima jugada. Controlá tu cartón con los resultados del sorteo de hoy.

El Telekino realizó este domingo 12 de julio el sorteo número 2.436 y el pozo máximo quedó vacante por tercera semana consecutiva. Nadie acertó los 15 números y el premio, que ya supera los $2.149 millones de pesos, se acumula para el próximo sorteo del domingo 19 de julio.

Si tenés el cartón de esta semana, estos son los números que salieron del bolillero:

08 - 03 - 11 - 18 - 24 - 09 - 25 - 06 - 10 - 02 - 19 - 22 - 16 - 05 - 04

Rekino 2436 — Números ganadores del 12 de julio:

15 - 19 - 10 - 04 - 11 - 08 - 16 - 25 - 24 - 17 - 05 - 09 - 12 - 21 - 03

Telekino 2436: ganadores por categoría y premios en efectivo

15 aciertos: vacante. El pozo de más de $2.149 millones pasa al sorteo 2437 del domingo 19 de julio.

14 aciertos: 22 ganadores. Cada uno recibe $526.015.

13 aciertos: 749 ganadores. Cada uno recibe $53.823.

12 aciertos: 7.617 ganadores. Cada uno recibe $15.727.

En el Rekino hubo 23 ganadores con 14 aciertos, que se llevan $186.349 cada uno. Como no hubo nadie con los 15 números en el Rekino, el pozo se distribuyó automáticamente entre los apostadores de la categoría siguiente, tal como establece el reglamento del juego. El Rekino nunca queda vacante.

Cómo se juega al Telekino y al Rekino

Cada cartón de Telekino tiene impresos 15 números elegidos al azar de un total de 25 posibles, numerados siempre del 01 al 25. Durante el sorteo, que se realiza todos los domingos en vivo por Canal 9 a partir de las 16:30, se extraen 15 bolillas de un bolillero. Si algún apostador logra las 15 coincidencias entre los números de su cartón y los extraídos, se lleva el pozo máximo. De no haber ganador con 15 aciertos, el pozo queda vacante y se acumula para la jugada siguiente. También ganan quienes logren 14, 13, 12 u 11 aciertos, con premios en efectivo para cada categoría.

El Rekino funciona con los mismos 15 números impresos en la parte inferior del cartón. Su sorteo se realiza a continuación del Telekino y nunca queda vacante: si no hay nadie con 15 aciertos, el pozo se reparte entre todos los apostadores que lograron 14 coincidencias.

Además de los sorteos de Telekino y Rekino, semanalmente se sortean premios en especie con el número de cartón impreso en la parte izquierda de la boleta. Pueden ser autos, electrodomésticos, viajes u otros premios. De este sorteo participan solo los cartones que fueron vendidos, por lo que todas las semanas hay al menos un ganador en esta categoría.

El próximo sorteo será el 2437, el domingo 19 de julio, con un pozo que arrancará habiendo acumulado tres semanas consecutivas sin ganador y que ya supera los $2.149 millones de pesos.