Telekino 2435: los números ganadores del domingo y el pozo millonario que quedó vacante

Nadie acertó los 15 números del sorteo de este domingo. El pozo de $1.939 millones se acumula para la próxima jugada. Controlá tu cartón acá.

El Telekino realizó este domingo 5 de julio el sorteo número 2.435 y el pozo máximo quedó vacante por segunda semana consecutiva. Nadie acertó los 15 números y el premio de más de $1.939 millones de pesos se acumula para el próximo sorteo del domingo 12 de julio. Si tenés el cartón rosa de esta semana, estos son los números que salieron del bolillero:

12 - 06 - 16 - 18 - 17 - 19 - 04 - 05 - 11 - 01 - 22 - 10 - 13 - 02 - 08

Rekino 2435 — Números ganadores del 5 de julio:

03 - 24 - 09 - 22 - 06 - 10 - 07 - 19 - 17 - 13 - 12 - 23 - 04 - 01 - 08

Telekino 2435: ganadores por categoría y premios en efectivo

15 aciertos: vacante. El pozo de más de $1.939 millones pasa al sorteo 2436.

14 aciertos: 20 ganadores. Cada uno recibe $619.124.

13 aciertos: 713 ganadores. Cada uno recibe $52.421.

12 aciertos: 7.910 ganadores. Cada uno recibe $16.205.

En el Rekino hubo 21 ganadores con 14 aciertos, que se llevan $218.386 cada uno. Como no hubo nadie con los 15 números en el Rekino, el pozo se distribuyó entre los apostadores de la categoría siguiente, tal como establece el reglamento del juego.

Cómo se juega al Telekino y al Rekino

Cada cartón de Telekino tiene impreso 15 números elegidos al azar de un total de 25 posibles, numerados siempre del 01 al 25. Durante el sorteo, que se realiza todos los domingos en vivo por Canal 9 a partir de las 16:30, se extraen 15 bolillas de un bolillero. Si algún apostador logra las 15 coincidencias entre los números de su cartón y los extraídos, se lleva el pozo máximo. De no haber ganador con 15 aciertos, el pozo queda vacante y se acumula para la jugada siguiente. También ganan quienes logren 14, 13, 12 u 11 aciertos, con premios en efectivo para cada categoría.

El Rekino funciona con los mismos 15 números que están impresos en la parte inferior del cartón. Su sorteo se realiza a continuación del Telekino y tiene una diferencia clave: el Rekino nunca queda vacante. Si no hay ganador con los 15 aciertos, el pozo se reparte entre todos los apostadores que lograron 14 coincidencias.

Además de los sorteos de Telekino y Rekino, semanalmente se sortean premios en especie con el número de cartón impreso en la parte izquierda de la boleta. Pueden ser autos, electrodomésticos, viajes u otros premios. De este sorteo participan solo los cartones que fueron vendidos, por lo que todas las semanas hay al menos un ganador en esta categoría.

El próximo sorteo será el 2436, el domingo 12 de julio, con un pozo que arrancará acumulado desde esta semana y que promete ser uno de los más altos de las últimas semanas.