Pronóstico para este domingo: preocupante fenómeno que llevará varios días seguidos

El frío extremo parece no dar tregua en la ciudad y en toda la provincia. Las condiciones de visibilidad disminuyeron. ¿Qué va a pasar en la semana?

Neuquén capital amaneció este domingo con heladas severas y un pronóstico de frío extremo. La visibilidad se reduce a apenas 200 metros y una sensación térmica de -4,5°C. El dato surge del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). ¿Hasta cuándo seguirá este escenario?

El propio pronóstico del SMN para la jornada anticipa un fuerte contraste térmico entre la madrugada y la tarde. Según el organismo, la mínima llegó a los -6°C durante las primeras horas, mientras que hacia el mediodía y la tarde el termómetro treparía hasta los 11°C, para volver a descender a 5°C durante la noche.

En los tres tramos del día —mañana, tarde y noche— la probabilidad de precipitación es nula, aunque el viento se mantendrá activo, con ráfagas de entre 7 y 12 km/h y dirección predominante sur y sudoeste.

El frío extremo no se va en Neuquén. Claudio Espinoza

En tanto que la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) confirma ese mismo patrón de extremos, aunque con algunos matices propios. Según su pronóstico, la máxima diurna de hoy alcanzaría los 12°C bajo un cielo parcialmente nublado, con vientos del sudoeste de 19 km/h y ráfagas de hasta 27 km/h.

Pronóstico en Neuquén: la noche otra vez vuelve el frío

Durante la noche, el organismo prevé un descenso brusco hasta los -4°C, con cielo despejado, vientos de 17 km/h y ráfagas de 21 km/h, en un contexto de presión en ascenso, que llegaría a los 1022 hPa hacia la noche. El índice UV para la jornada es de 0, el valor mínimo posible, reflejo de la nubosidad y la escasa radiación solar típica de estos días de invierno pleno.

Para la jornada de mañana lunes, ambos organismos coinciden en una leve mejora térmica. El SMN proyecta una mínima de -1°C y una máxima de 13°C, mientras que la AIC anticipa una máxima diurna también de 13°C, con viento del oeste a 20 km/h y ráfagas de 25 km/h, bajo un cielo nuevamente parcialmente nublado.

Para el martes, el SMN eleva aún más la proyección, con una mínima de 1°C y una máxima de 14°C, lo que consolidaría una tendencia de recuperación térmica sostenida hacia comienzos de semana.

El diagnóstico de ambos organismos es contundente: pese al respiro que representan las máximas de entre 11°C y 14°C previstas para los próximos días, la ciudad continúa expuesta a un patrón de heladas nocturnas severas, con caídas térmicas de hasta 17 grados entre el pico de la tarde y el mínimo de la madrugada.

Sebastián Fariña Petersen

Se trata de una dinámica que exige extremar los cuidados, especialmente en las horas de la mañana y de la noche, cuando la sensación térmica profundiza el frío real y la niebla puede volver a reducir la visibilidad en la zona urbana y en las rutas de acceso a la ciudad.

Se tomaron medidas en relación al frío extremo y la ola polar que castiga gran parte de la provincia. Desde el jueves pasado comenzaron a generar serias consecuencias en sectores cordilleranos en el abastecimiento de gas en varias localidades neuquinas.

Clases en las escuelas: ¿qué pasa con el frío extremo?

Este sábado, el Equipo de Gobierno y Conducción Escolar del CPEM 30 informó a la comunidad educativa que se dispuso “la ampliación del receso funcional de invierno para los establecimientos educativos de Loncopué, Caviahue y El Huecú”.

Aclararon que esta medida es conforme a lo dispuesto por la Dirección Provincial de Educación Secundaria. Agregaron que fue establecida “debido a la baja presión y al déficit en el suministro de gas natural ocasionados por las bajas temperaturas registradas en la región”. Explicaron que la finalidad de esta iniciativa, que amplía el receso escolar, “es reducir el consumo de gas en los edificios públicos y priorizar el abastecimiento domiciliario de la población”.

E indicaron; “Por este motivo, se adelanta el receso invernal a partir del día lunes 6 de julio finalizando el viernes el 24 de julio de 2026 inclusive”.