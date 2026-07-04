Descartaron la excarcelación a un hombre bajo sospecha en causa compleja de drogas: su vínculo con Neuquén

La investigación abierta busca determinar los movimientos de una presunta banda narco entre la región del Alto Valle y Bariloche.

La investigación que se enfocó en la presunta banda narco terminó con el secuestro de casi dos kilos de cocaína.

A poco más de un mes del desmantelamiento de una presunta organización narco que tenía su base de operaciones en la región del Alto Valle rionegrino y proveía de drogas a la zona de San Carlos de Bariloche , sigue la investigación abierta para determinar el rol de los principales sospechosos.

La pesquisa del Ministerio Público Fiscal federal se inició en 2025 y permitió comprobar los movimientos de las personas involucradas en el transporte de drogas.

El trabajo, calificado por fuentes policiales como “silencioso y sostenido”, incluyó tareas de inteligencia criminal, seguimiento de sospechosos y recolección de pruebas clave para avanzar sobre todos los eslabones de la organización.

El despliegue operativo incluyó nueve allanamientos realizados en forma simultánea a fines del pasado mes de mayo: ocho en la ciudad de Allen y uno en Bariloche. La coordinación entre distintas unidades policiales permitió evitar filtraciones y asegurar la incautación de elementos considerados fundamentales para la causa judicial.

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron aproximadamente 1,6 kilos de cocaína y 1,1 kilos de marihuana. Según se detalló, parte de la cocaína estaba compactada en ladrillos rectangulares con una marca distintiva, lo que podría ser una pista sobre su origen o circuito de distribución. En tanto, la marihuana había sido acondicionada en bolsas herméticas recubiertas con grasa, una técnica utilizada para dificultar su detección durante el transporte.

Además de los estupefacientes, se incautaron 20 teléfonos celulares, balanzas de precisión, máquinas contadoras de billetes y sustancias utilizadas para el estiramiento de la droga, elementos que evidencian una operatoria sistemática y organizada.

Un imputado oriundo de Neuquén

A la hora de la formulación de cargos, la imputación se enfocó en dos hombres que en el último tiempo tenían domicilio en Bariloche. Los involucrados no solo enfrentaron una acusación por comercialización de drogas agravada sino que se les impuso, de forma inicial, prisión preventiva hasta octubre.

Francisco Sánchez Valassina

Justamente, el abogado particular de uno de los principales sospechosos, oriundo de Neuquén capital, identificado como Nicolás Alejandro Correa, elevó un reclamo para que pueda acceder a la prisión domiciliaria en una propiedad de la localidad valletana de Fernández Oro. De manera simultánea, ofreció una caución de 2 millones y medio de pesos.

La fiscalía federal roquense se opuso al requerimiento y recordó a un tribunal revisor que la causa fue caratulada como compleja y que, tras las distintas medidas adoptadas, aumentó el riesgo procesal y la posibilidad de que Correa quiera sustraerse de las acciones que buscan esclarecer el funcionamiento de la presunta organización narco.

Ratificaron la prisión preventiva

Finalmente, en sintonía con el criterio adoptado por el juez de garantías en un primer momento, los magistrados consideraron que sigue latente el peligro de fuga y ratificaron la preventiva del hombre nacido en Neuquén.

En cuanto al resto de los hombres investigados, un allense aparece entre los principales sospechosos y también permanece con prisión preventiva. Debido a que la causa fue declarada como compleja, la parte acusadora tendrá tiempo para incorporar más elementos de prueba y determinar los movimientos de la presunta banda narco.