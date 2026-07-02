Las brujas neuquinas se suman a la defensa de Lionel Messi y la Selección

Desde que comenzó el Mundial 2026 hacen de todo para alentar a la Scaloneta. Frizar adversarios y curar el mal de ojos, los hechizos más comunes.

Cuando Lionel Messi pateó el penal ante Austria y lo tiró afuera, para la inmensa mayoría de los hinchas fue un descuido, una distracción o simplemente un error humano. Para un grupo de brujas que venía siguiendo el partido de la Selección el diagnóstico fue distinto: estaba ojeado.

El fenómeno de la brujería y los mundiales de fútbol no es nuevo, pero tomó mucha fuerza en la última competencia jugada en Qatar y desde entonces no dejó de crecer.

Lo que comenzó como una mezcla de superstición, folklore popular y humor en redes sociales terminó convirtiéndose en una verdadera comunidad de seguidores que asegura trabajar energéticamente para proteger a Lionel Messi y a sus compañeros.

Hechizos especiales para el Mundial 2026

La primera tarea es averiguar si el capitán o alguno de los jugadores está ojeado. Para eso recurren a un método tan antiguo como llamativo: un recipiente con agua, una gota de aceite y una oración de protección. El veredicto llega observando el comportamiento del aceite. Si permanece disperso, todo está en orden. Si las gotas se atraen y se juntan en el centro, la alarma se enciende: hay que actuar rápido.

Entonces comienza la fase de limpieza. Velas blancas, rezos de sanación y pedidos de protección forman parte del repertorio. El objetivo es cortar cualquier energía negativa que pudiera estar rondando al mejor jugador del mundo.

La lista de los jugadores de Jordania también terminó en el freezer (Foto de Facebook de María Eugenia Gérardin)

Pero el ritual “estrella” llega después. Es el famoso "freezer". La mecánica es sencilla: escribir los nombres de los futbolistas rivales en un papel y guardarlo en el congelador. Según la lógica esotérica, el frío hará lo suyo y ayudará a congelar también la velocidad, la inspiración y la puntería del adversario.

¿Funciona? La ciencia dice que no hay pruebas. Los hinchas responden con una sonrisa y recuerdan que Argentina salió campeona del mundo. A partir de ahí, discutir estadísticas o evidencia parece casi una pérdida de tiempo.

Lo cierto es que las llamadas "brujas de Messi" se transformaron en uno de los fenómenos virales más curiosos del fútbol argentino reciente. Entre publicaciones en redes, cadenas de mensajes y transmisiones de rituales en vivo, construyeron una especie de selección paralela que juega fuera de la cancha. Y en Neuquén también están representadas con todo tipo de acciones que se potencian en Instagram, Twitter o Whatsapp.

Pero una cosa es lo que piensan de estas cuestiones las fans hechiceras y otra lo que opinan las brujas profesionales que se ganan la vida con sus conocimientos y llevan años estudiando astrología, Tarot y todo tipo de cuestiones vinculadas al espiritualismo.

Nora, una reconocida bruja de Neuquén: "Hay que sumar energías positivas".

Nora, la bruja, opina de los "trabajos" y la Selección

La bruja Nora vive en Neuquén y es una reconocida especialista que recibe todo tipo de consultas a diario. Para ella todas las acciones que realiza la gente para alentar a la Selección tienen algo de efectivo. “Cuando vos juntás un grupo en oración se genera un núcleo de energía y si se piensa en la persona a la cual hay que dirigírselo, esa energía le llega, así lo hagas para el bien o para el mal”, aseguró a LMNeuquen. Dijo que “los rituales despiertan dentro de nuestro subconsciente y ayudan a potenciar esa energía”.

¿Congelar los nombres de los jugadores en el freezer también es efectivo?. Para Nora no es otra cosa que un mito, aunque esta práctica tiene similitudes con rituales históricos en épocas que no había heladeras. En otros tiempos, cuando alquien quería que una persona tuviera poca movilidad, grababan su nombre en una piedra y lo tiraban a un lago o a un arroyo frío. “Pero esa piedra tenía que estar consagrada; ahora no basta con doblar un papel escrito y dejarlo en el fondo del freezer”, explicó.

A descongelar a los congelados

La contracara del freezer es la de poner el nombre de los jugadores que supuestamente quisieron congelar en un lugar cálido y agradable. Las brujas amateurs lo hicieron en el tercer partido de la Selección y algunos videos se volvieron virales, especialmente el de un grupo de chicas que anotaron varios nombres (Giovani Lo Celso fue uno de ellos) y los papelitos terminaron guardados tanto en sus corpiños como en otros rincones igualmente cálidos aunque más húmedos. El ritual valió la pena y el hielo se derritió: Lo Celso rompió su mala racha, metió un gol y Argentina ganó.

Pero más allá de algunos nombres, el jugador que siempre preocupa y que es el más mimado por el ambiente esotérico es Lionel Messi, quien siempre puede ser víctima de malos embrujos para que a él y a la Selección le vaya mal.

“Si es así, no vienen dando los resultados”, sostuvo Nora, aunque reconoció que alrededor del capitán argentino hay mucha envidia. “La envidia también es una energía y es negativa. Cuando te dicen ‘yo te envidio bien’ es mentira. La envidia siempre es mala”, opinó. Dijo que lo mismo ocurre con el mal de ojo, otro poder vinculado con la energía negativa y las malas vibras.

El brujo que le tira mala onda a la Selección

Por estos días también había preocupación por posibles rituales del que se considera el brujo más importante del mundo: un hechicero de Ghana que se jacta de haberle hecho trabajos exitosos a Harry Kane y a Cristiano Ronaldo en sendos partidos donde los dos tuvieron flojos rendimientos. La última (y la más preocupante) fue una predicción en la que asegura que Cabo Verde le ganará a Argentina y lo dejará fuera del Mundial, por lo que el aquelarre neuquino se unió a la cruzada nacional para neutralizar cualquier intento mala onda del insolente chamán africano.

¿Qué hay que hacer? ¿Cuáles son los hechizos que hay que poner en marcha?

Para Ana, la bruja neuquina, el consejo más simple y más práctico es tratar de sumar todas las energías positivas posibles de acuerdo a la creencia de cada uno: “El que es católico puede rezar; el que es budista puede hacer el Nam Myoho Ren Kyo; el que es evangelista, que lea algún versículo de la Biblia que considere que va a potenciar la energía”, aseguró la especialista.

Fuera de la religión, cualquier acción que tire buena onda también le va a venir bien a Messi como al resto del equipo. Si hay freezer, velas, aceite, humo, oraciones o corpiños calientes para descongelar a los descongelados le dará más color a este apasionante y contagioso folclore que se despierta cada cuatro años, cada vez que comienza a jugarse el Mundial de Fútbol.

(Para consultar por cualquier tema a Nora, pueden hacerlo a través del 2995831341)