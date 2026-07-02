Gisella Bonomi tocó el cielo con las manos junto a la Selección de beach handball. En diálogo con LM Neuquén , reveló las claves del título histórico y por qué la provincia es una potencia nacional.

Es neuquina, se consagró campeona del mundo y dejó un fuerte mensaje para el deporte local

Gisella Bonomi , oriunda de Neuquén , se consagró campeona mundial de beach handball con la selección argentina y en diálogo con el streaming LM Neuquén En Vivo compartió sus sensaciones tras el logro histórico. La jugadora, que actualmente reside en Buenos Aires, destacó el rol fundamental que tuvo la provincia en su carrera deportiva y en el desarrollo de la disciplina.

"Han sido unas últimas horas muy lindas. Valoro haber disfrutado mucho todo el torneo. Tuvimos un gran momento y nos divertimos muchísimo jugando", expresó Bonomi mientras viajaba de regreso. La deportista reconoció que el equipo enfrentó dificultades durante la competencia, pero que pudieron ir "mejorando a lo largo del torneo, lo que nos permitió llegar preparadas para una final".

La agenda deportiva de la Selección argentina contempla ahora un merecido descanso. "Venimos entrenando hace casi un año entero, así que después de un torneo así, la verdad que el desgaste diario es bastante", explicó la campeona. El próximo compromiso será en noviembre, con un torneo organizado por la Federación Internacional que, aunque no es clasificatorio, representa "un título que aún no hemos ganado".

Bonomi fue contundente al evaluar el desarrollo del beach handball en Neuquén. "Los hechos hablan por sí solos. Esta vez fuimos cinco los seleccionados" de la provincia, afirmó.

"Neuquén es un lugar que siempre nos brinda un lugar para entrenar y apoya muchísimo nuestro deporte", destacó la jugadora. Agradeció especialmente a la Secretaría de Deportes de Neuquén, que contribuyó para que pudieran asistir al Mundial. "Eso es porque confían en este deporte", subrayó.

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