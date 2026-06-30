La "niña más bella del mundo" pasó por el altar: la boda en París con el nieto de una leyenda del espectáculo

La modelo francesa Thylane Blondeau, quien actualmente tiene 25 años, se casó con Benjamin Attal tres meses después de anunciar su compromiso.

La joven fue catalogada hace dos décadas como "la niña más bella del mundo" por Vogue Enfants.

Thylane Blondeau , la modelo francesa que alcanzó fama internacional cuando fue presentada como la "niña más bella del mundo" a los 6 años, se casó en París , a los 25, apenas tres meses después de anunciar su compromiso con Benjamin Attal , nieto de una leyenda del espectáculo.

En 2006, una publicación de Vogue Enfants difundió la imagen de Blondeau y le otorgó aquella denominación, que trascendió las fronteras de Francia y la acompañó durante gran parte de su vida pública.

Blondeau, quien continúa vinculada profesionalmente a la industria de la moda a través de su carrera sobre las pasarelas, compartió detalles de su boda a través de sus redes sociales este lunes.

La modelo permitió conocer distintos momentos de la celebración civil realizada en el distrito 16 de París, desde los preparativos previos hasta el recorrido posterior de los recién casados por las calles de la ciudad.

De la fama mundial en la infancia a una carrera consolidada

La notoriedad de Blondeau comenzó a una edad poco habitual. Su imagen recorrió medios de distintos países cuando todavía era una niña y rápidamente pasó a ser una de las figuras juveniles más reconocidas dentro del universo de la moda.

Incluso antes de alcanzar esa fama internacional, ya había iniciado su carrera como modelo. Comenzó a trabajar a los 4 años y posteriormente colaboró con marcas de alcance global como Jean Paul Gaultier, Dolce & Gabbana y Hugo Boss.

Con el paso del tiempo, la exposición mediática que había nacido en revistas y campañas publicitarias encontró continuidad en las plataformas digitales. Allí construyó una comunidad que actualmente supera los seis millones de seguidores.

MOdelo Francia Boda 2 La boda por civil se llevó a cabo en el distrito 16 de París.

En abril de este año celebró su cumpleaños número 25 con una publicación que remitió directamente a sus comienzos. Compartió la fotografía que la hizo conocida en todo el mundo cuando era una niña. "Y así, de repente... 25", escribió en la publicación.

También agregó: "Eternamente agradecida por esta hermosa vida, mi familia, mi prometido, mis amigos, mi trabajo, mi marca y ustedes".

Actualmente forma parte de IMG Models, una de las agencias más importantes del sector.

Las imágenes de la boda en París

Blondeau eligió sus historias de Instagram para mostrar distintos momentos de la jornada. Entre las publicaciones de este lunes aparecieron fotografías de los preparativos previos a la ceremonia y de los instantes posteriores al enlace.

En una de las imágenes se la observa mientras recibe maquillaje de Andreea Ali. Otra fotografía muestra al estilista Fabio Petri realizando los últimos retoques de su peinado, un moño decorado con pequeñas flores blancas.

MOdelo Francia 3 Blondeau eligió sus historias de Instagram para mostrar distintos momentos de la boda en París.

La modelo también compartió imágenes de su vestido de novia, diseñado por Eva Bouskila. La pieza incluía una larga capa con botones en la espalda.

Entre las fotografías publicadas hubo espacio para uno de los invitados más llamativos de la celebración: su perro, que apareció vestido con un esmoquin blanco y negro preparado especialmente para la ocasión.

Las imágenes difundidas también mostraron a la pareja firmando el acta matrimonial en el ayuntamiento parisino.

modelo francia 4 Blondeau publicó un video grabado a bordo de un Porsche 356 Speedster clásico por París.

Posteriormente, Blondeau publicó un video grabado a bordo de un Porsche 356 Speedster clásico. En las imágenes se observa a Benjamin Attal al volante mientras la modelo sostiene su ramo de flores desde el asiento del acompañante.

El 8 de marzo, la joven francesa había compartido fotografías tomadas durante una escapada a Grecia, confirmando la propuesta matrimonial. "Le dije que sí a mi mejor amigo. ¡Por siempre juntos!", escribió entonces junto al emoji de un anillo.

Quién es Benjamin Attal, su flamante marido

El marido de Blondeau pertenece a una familia conocida dentro de la cultura francesa: es hijo de Charlotte Gainsbourg y nieto de Jane Birkin y Serge Gainsbourg, dos figuras históricas del cine, la música y el espectáculo francés.

modelo francia compromiso Así comunicaba en marzo pasado su compromiso "la niña mas bella del mundo", ahora de 25 años.

Jane Birkin falleció en 2023 a los 76 años. A lo largo de su trayectoria desarrolló una carrera como actriz y cantante que la convirtió en una de las personalidades más reconocidas de Francia.

Además de su actividad artística, su apellido quedó asociado a uno de los bolsos más emblemáticos de la industria de la moda, que continúa siendo uno de los artículos de lujo más conocidos a nivel internacional.