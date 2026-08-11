Nuevos valores de las fotomultas en Neuquén: el monto máximo supera los 2.7 millones de pesos

Los nuevos valores ya están vigentes y alcanzan a distintas faltas de tránsito. Las estadísticas también muestran qué conductas se repiten más y en qué horarios.

Se actualizaron las multas de tránsito: cuáles son las infracciones más comunes y qué sanciones rigen.

Las multas de tránsito tienen nuevos valores desde el 7 de agosto, luego de la actualización de la Unidad Fija (UF), que quedó establecida en $1.814 . A partir de ese cambio, distintas infracciones pasaron a tener montos que pueden ir desde decenas de miles de pesos hasta cifras millonarias.

La actualización alcanza faltas como cruzar un semáforo en rojo, invadir la senda peatonal, realizar un giro indebido, usar el celular mientras se conduce, circular sin cinturón de seguridad o estacionar en doble fila.

Además de los nuevos montos, las estadísticas actualizadas muestran cuáles son las infracciones que más se repiten y en qué horarios se concentra la mayor cantidad de faltas.

Cuánto cuestan ahora las principales infracciones

Entre las sanciones más elevadas aparece el cruce de semáforo en rojo, con multas que parten de $362.800 y pueden llegar hasta los $2.721.000, según la cantidad de UF aplicada.

La invasión de la senda peatonal contempla sanciones de entre $181.400 y $362.800, mientras que un giro indebido puede costar desde $181.400 hasta $544.200.

Por utilizar el celular mientras se conduce, la multa va de $181.400 a $907.000. En tanto, circular sin cinturón de seguridad o estacionar en doble fila puede implicar sanciones de entre $90.700 y $907.000.

Los nuevos valores muestran una diferencia importante según la gravedad de cada infracción y la cantidad de UF prevista para cada caso. En las faltas más severas, la sanción máxima puede superar ampliamente el millón de pesos.

Hay descuentos por pago voluntario

El sistema mantiene beneficios para quienes decidan abonar la infracción dentro de los plazos establecidos.

Si el pago se realiza dentro de los primeros 10 días, se aplica un descuento del 50% sobre el mínimo de UF correspondiente.

Entre los días 11 y 20, la reducción es del 40%;

Entre los días 21 y 30, del 30%;

Entre los días 31 y 40, del 20%;

Entre los días 41 y 60, del 10%.

De esta manera, el momento en el que se paga la multa puede generar una diferencia considerable en el monto final.

La infracción que más se repite

Más allá de los nuevos valores, las estadísticas muestran que existe una falta que aparece muy por encima del resto:

Invasión de la senda peatonal concentra el 61% de las infracciones detectadas .

concentra el . Giro indebido , concentra el 19,8%.

concentra el 19,8%. Cruzar un semáforo en rojo concentra el 19,3% de las infracciones.

La invasión de la senda peatonal representa prácticamente seis de cada diez infracciones registradas y aparece con mucha mayor frecuencia que las otras conductas relevadas.

Con los valores recién actualizados, una infracción que antes podía pasar inadvertida ahora puede representar un desembolso importante, especialmente en los casos más graves. Por eso, además de conocer cuáles son las faltas más frecuentes, también cobra relevancia saber qué monto corresponde a cada una y qué descuentos existen en caso de pago voluntario.

En esta oportunidad, la Municipalidad especificó las ventajas del pago voluntario para que los conductores puedan acceder a un importante descuento y, al mismo tiempo, evitar volver a cometerlas.