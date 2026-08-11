La verdadera razón de los camiones varados en Neuquén y la propuesta desde Chile: no es la nieve en Pino Hachado

Más de 1500 camiones se encuentran varados en Neuquén, distribuidos en distintas localidades. La situación apremia de un lado y del otro de la cordillera.

Miles de camiones en el Paso Cristo Redentor de Mendoza y otros tantos en Neuquén.

La cordillera atraviesa uno de los temporales de nieve más intensos de los últimos años y el impacto ya se siente con fuerza en las rutas de Neuquén. Mientras el Paso Internacional Cristo Redentor permanece cerrado desde hace 28 días y extiende su récord histórico, cientos de camiones que buscan una alternativa fueron derivados hacia otros cruces, entre ellos Pino Hachado .

Pero el cierre de este último paso no es la única explicación para la enorme cantidad de transportistas que permanecen varados en la provincia. El principal factor detrás de la acumulación es el cierre prolongado del corredor internacional de Mendoza , que obligó a desviar parte del transporte de cargas hacia Neuquén.

El paso internacional mendocino permanece cerrado este martes 11 de agosto y el Sistema Integrado Cristo Redentor continúa informado como "cerrado hasta nuevo aviso". No existe, por el momento, una fecha confirmada para la reapertura.

Con esta nueva jornada sin circulación internacional, el cierre alcanzó los 28 días consecutivos, superando ampliamente el récord anterior de 26 días registrado durante el temporal de 2023.

Las condiciones continúan siendo extremas en distintos sectores de la alta montaña mendocina. Este martes se registraban temperaturas de -1°C en Uspallata, -6°C en Punta de Vacas, -9°C en Puente del Inca y -10°C en Las Cuevas.

El cierre alcanza a camiones, colectivos y vehículos particulares. A su vez, el Paso Pehuenche también permanece cerrado, por lo que Mendoza no cuenta actualmente con ese corredor como alternativa terrestre hacia Chile.

Chile ofrece sus máquinas para despejar el lado argentino

Durante el fin de semana surgió una posibilidad que podría acelerar la reapertura del Cristo Redentor. Sergio Salazar, jefe de la Unidad de Pasos Fronterizos de Chile, informó que los trabajos de despeje de la Ruta 60, entre Los Andes y el túnel internacional, están prácticamente terminados.

La acumulación de nieve obligó a retirar entre seis y seis metros y medio en los sectores más afectados, mientras que en ningún punto se registraron acumulaciones inferiores a tres metros y medio.

Chile, además, ofreció poner a disposición su maquinaria para colaborar con Vialidad Nacional en el despeje del lado argentino. El funcionario explicó que existe un acuerdo de cooperación entre ambos países que permite este tipo de asistencia.

"Si terminamos nuestro trabajo este fin de semana, estamos en condiciones de avanzar y colaborar del lado argentino, si así lo solicitan las autoridades", sostuvo Salazar.

Pino Hachado, una alternativa que no logra absorber el tránsito

El problema tiene un impacto directo en Neuquén. Muchos de los camiones que habitualmente utilizan el Cristo Redentor fueron desviados hacia los pasos fronterizos de la provincia, principalmente Pino Hachado.

Sin embargo, el temporal también afecta a esa zona de la Cordillera neuquina. El paso permanece sujeto a cierres y reaperturas de acuerdo con las condiciones de la calzada.

Este martes, Pino Hachado retomó su actividad a las 11 para todo tipo de vehículos. Vialidad Nacional advirtió que la calzada presenta acumulación de hielo y nieve y una fuerte helada que genera muy baja adherencia. También se informó sobre animales sueltos y riesgo de caída de piedras en el kilómetro 48.

Por eso, aunque el paso vuelve a habilitarse cuando las condiciones lo permiten, no consigue funcionar con normalidad suficiente como para absorber todo el tránsito de cargas que dejó de circular por Mendoza.

Más de 1.500 camiones esperan en Neuquén

La consecuencia es visible en distintos puntos de la provincia. Según el relevamiento del Gobierno neuquino, más de 1.500 camiones permanecen varados.

La situación obligó a montar un operativo especial para retirar los vehículos de las banquinas, estaciones de servicio y sectores urbanos. El Gobierno provincial habilitó el autódromo de Centenario, con capacidad para recibir hasta 500 camiones, para concentrar allí a parte de los transportistas.

El primer convoy ingresó el domingo por la noche y estaba integrado por unos 45 camiones. El objetivo es que los vehículos permanezcan en un lugar seguro, con baños, duchas calientes, agua, asistencia médica y provisión de alimentos.

También se instalará un puesto médico avanzado del SIEN y se analiza la colaboración del Ejército para reforzar la asistencia.

Dónde están los camiones varados

La emergencia se extiende por distintas localidades neuquinas. En el Alto Valle había 195 camiones entre Arroyito y Senillosa, 121 en Neuquén capital y otros 30 en Añelo.

En Las Lajas se contabilizaban alrededor de 260 camiones, mientras que en Cutral Co había unos 360. En Plaza Huincul permanecían entre 60 y 70 vehículos.

Sebastián Fariña Petersen

Zapala presenta un escenario diferente porque los transportistas se encuentran distribuidos en distintos puntos de la ciudad, la Zona Franca y sectores de la ruta.

Para atender esa situación se instalaron dos tráileres y diez baños químicos en el predio del Monumento al Soldado, además de reforzarse la asistencia sanitaria.

Una emergencia que excede a Pino Hachado

La cantidad de camiones acumulados en Neuquén no responde solamente a que Pino Hachado se encuentre afectado por la nieve. El escenario es consecuencia de una cadena de cierres y desvíos provocada principalmente por el prolongado bloqueo del Cristo Redentor.

Mientras el corredor mendocino acumula 28 días sin tránsito internacional, los pasos neuquinos reciben una presión extraordinaria en medio del mismo temporal que afecta a toda la Cordillera.

En ese contexto, la propuesta de Chile de colaborar con maquinaria en el lado argentino aparece como una alternativa para acelerar el despeje del Cristo Redentor y aliviar, una vez que pueda reabrirse, la presión sobre los pasos neuquinos.

Hasta que eso ocurra, Neuquén continuará funcionando como uno de los principales puntos de espera para los miles de transportistas que quedaron atrapados por el cierre de los corredores internacionales.