Se esperan fuertes nevadas de hasta un metro y temperaturas extremas: alerta naranja del SMN

La situación estará acompañada por vientos intensos, reducción de la visibilidad y la presencia de viento blanco.

El SMN emitió en las últimas horas alertas de nivel amarillo y naranja por intensas nevadas y temperaturas de frío extremo.

Las bajas temperaturas siguen siendo una constante en casi todo el país, y se advirtió que una ola de frío continuará generando gran impacto. Pero además se esperan fuertes nevadas.

El Servicio Meteorológico Nacional(SMN) emitió en las últimas horas alertas de nivel amarillo y naranja por intensas nevadas y temperaturas de frío extremo en gran parte del país para este martes.

Según indicó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, habrá 12 provincias afectadas . El nivel naranja implica la posibilidad de que se registren “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

Alerta naranja por nevadas de hasta un metro de altura

La alerta naranja por nevadas está vigente para este jornada. Se prevén valores de nieve acumulada de entre 40 y 100 centímetros, que pueden ser superados de forma puntual. La situación estará acompañada por vientos intensos, reducción de la visibilidad y posible viento blanco.

Esta advertencia afectará al oeste de La Rioja y San Juan.

A su vez, habrá alerta amarilla por nevadas en el oeste de Salta, Jujuy, Catamarca y San Juan; el noroeste de Mendoza; Neuquén; y el oeste de Río Negro.

En esas zonas se esperan nevadas persistentes y valores de nieve acumulada de entre 15 y 30 centímetros, que pueden ser superados de manera puntual. También se prevén vientos intensos, reducción de la visibilidad y posible viento blanco.

Alerta por frío extremo: qué zonas estarán afectadas

Por otro lado, la alerta amarilla por frío extremo. Según el SMN, este nivel implica temperaturas que “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”.

Esta alerta afectará a la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Córdoba y Tucumán, además del sur de Mendoza, el noroeste de Neuquén y el centro de Catamarca.

Ante el frío extremo, el organismo aconseja evitar la exposición prolongada en exteriores y, en caso de salir, abrigarse con varias capas de ropa liviana. También recomienda mantener la casa calefaccionada de forma segura, evitar los cambios bruscos de temperatura, tomar abundante líquido y no consumir bebidas alcohólicas.

Si una persona se ve afectada por el frío, no debe automedicarse y tiene que consultar con un médico o dirigirse al centro de salud más cercano.