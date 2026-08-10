La joven acusada de matar a su novio en Chaco tenía lesiones: qué reveló la pericia médica

El examen fue realizado el mismo día de su detención y detectó hematomas, excoriaciones y eritemas en distintas partes de su cuerpo.

El informe médico sobre Victoria Luz Cantero podría dar un giro en la investigación del crimen de Matías Guardia.

La investigación por el crimen de Matías Julián Álvarez Guardia sumó un nuevo elemento que podría ser relevante para esclarecer qué ocurrió. Se trata del informe médico oficial sobre el estado que presentaba la pareja de la víctima, Victoria Luz Cantero , al momento de su detención.

De acuerdo al informe de la División Medicina Legal de la Policía del Chaco , firmado por el médico policial Adrián Ávalos y difundido por Diario Norte, el 2 de agosto de 2026 Victoria Luz Cantero presentaba distintas lesiones.

El documento consignó eritema y una excoriación superficial en la región escapular izquierda, eritema en la región escapular derecha, una equimosis en el brazo izquierdo, una excoriación en el pliegue del codo derecho y eritema en ambas rodillas.

El informe precisó que las lesiones tenían varias horas de evolución y que eran compatibles con traumatismos provocados por o contra un elemento duro.

Además, el médico dejó constancia de que Cantero no presentaba signos clínicos de intoxicación alcohólica al momento del examen.

Las hipótesis del crimen

El informe adquiere especial relevancia porque puede aportar elementos para determinar qué sucedió durante el enfrentamiento que terminó con la muerte de Álvarez Guardia. Sin embargo, por sí solo, el dictamen médico no establece cómo se produjeron las lesiones ni quién las provocó.

En ese punto aparecen versiones enfrentadas. Los familiares de la víctima sostienen que las heridas de Cantero podrían haberse producido durante su detención y cuestionan que hayan sido consecuencia de una agresión previa.

La defensa, en cambio, podría intentar usar el informe como respaldo de una hipótesis diferente: que la joven habría sido agredida por Álvarez Guardia y que las lesiones son compatibles con un episodio de violencia ocurrido antes del crimen.

Una confesión clave

A los elementos formales de la causa se suma un comentario que la fiscal González de Pacce mencionó durante una conferencia de prensa. Según explicó, mientras Cantero se encontraba en el hospital Julio C. Perrando, la joven habría manifestado ante efectivos de la policía que se defendió porque Álvarez Guardia le había roto el celular.

La fiscal aclaró que esa expresión no tiene validez judicial, ya que no fue realizada bajo las condiciones de una declaración en sede formal.

Ahora, el informe médico se incorpora como una nueva pieza para intentar establecer la secuencia de los hechos. Las lesiones constatadas en el cuerpo de Cantero, el momento en que se produjeron y su eventual relación con la pelea previa a la muerte de Álvarez Guardia podrían convertirse en puntos centrales de la investigación.

El crimen

Matías Julián Álvarez Guardia tenía 29 años y murió tras recibir una puñalada durante una discusión con su pareja. Victoria Cantero fue detenida tras ser acusada de asesinar con un arma blanca en el tórax a su pareja.

Según informaron fuentes de la investigación, Matías ingresó al Hospital Perrando con una grave herida en su pecho, pero pese al esfuerzo de los médicos falleció por un shock hipovolémico que causó un paro respiratorio.

El violento episodio ocurrió el domingo 2 de agosto por la mañana en una casa ubicada sobre la calle Donovan al 1400. Según trascendió, el cuñado de Álvarez Guardia había recibido un llamado en el que le solicitaron que se dirigiera hasta la vivienda y, cuando llegó encontró al joven herido y tendido sobre la vereda, por lo que decidió trasladarlo al hospital.

Medios locales indicaron que amigos de la víctima afirmaron que la joven -novia de la víctima - se presentó en el hospital y "se burlaba de lo que había hecho". Luego se fue pero personal del Departamento de Investigaciones Complejas Metropolitana logró detenerla.

Tras conocerse el fallecimiento de Matías, la joven fue notificada de su detención en una causa caratulada como supuesto homicidio y quedó a disposición de la Justicia provincial.