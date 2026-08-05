Los estremecedores audios de Julián, el joven asesinado a puñaladas por su novia: golpes y maltrato

Nuevas pruebas se suman a la causa que investiga el brutal crimen en Chaco. La víctima relató golpes y maltratos a un amigo a través de audios.

En medio de la conmoción por la brutalidad del crimen, se conocieron fotos inéditas y testimonios.

Mientras avanza la investigación por el crimen de Julián Álvarez Guardia en Chaco. En las últimas horas, se conocieron audios en los que revela situaciones de violencia que vivía con su pareja Victoria Cantero, única detenido por su asesinato.

En medio de la conmoción por la brutalidad del crimen, se conocieron fotos inéditas y testimonios que, según la familia de la víctima, evidencian un contexto de violencia que habría sufrido por parte de Cantero antes de morir.

Entre las fotos, se puede ver al joven de 29 años con lesiones en el rostro , como hematomas alrededor de un ojo y en la mejilla. Estas pruebas, presentadas por los amigos de la víctima, fueron incorporadas a la investigación.

Ahora, se sumaron audios en los que Julián conversaba con algunos de ellos por los celos, el control, separaciones y reconciliaciones con Cantero.

Los estremecedores audios de Julián: golpes y violencia

En el primer audio se escucha a Julián contando cuando su pareja le rompió los vidrios de su auto. "Le abro la puerta para que se vaya y me saca la llave y me dejó encerrado", describió. Sin embargo, eso solo habría sido el comienzo del ataque, debido a que indicó que la acusada le había destrozado el vehículo.

Al día siguiente del ataque a su camioneta, Cantero se acercó hasta su casa para solucionar lo que pasó. "Estaba en el comedor, entró y me dijo: ‘Quiero hablar", señaló al agregar que le había dicho que no quería y que se fuera.

Cantero se había acercado con la intención de pagar los gastos de la reparación del vehículo. "Avísame qué es lo que te sale lo del vidrio y eso. Veo cómo hago para pagarte", le escribió la imputada por homicidio agravado por el vínculo.

"Qué sé yo, lo de la camioneta es lo de menos. El problema es todo lo que me pegó. Además, me rompió la cadenita con los estirones que me daba. Ya es un montón, está re mal", le había planteado a sus amigos.

Por otra parte, Álvarez Guardia hace mención sobre el control de la joven a su celular y en redes sociales, tras confesarle a su amigo que se encontraba molesto porque le habría cambiado la foto de perfil por una donde se viera que estaba con ella.

"Pero ahí estaba re mal. Una cosa es que te revise el teléfono; otra cosa, ¿Sabes lo que es poner una foto de perfil encima conmigo nomás?", expresó. "Si vos querés estar bien con alguien, qué sé yo, vos podés poner una foto en tu celular. Pero no, no entiendo cuál es el chiste de ella. ¿Qué le pasa por la cabeza que tiene que agarrar mi teléfono y poner ella una foto conmigo?", sumó en su descargo con amigos.

El nivel de control y violencia que realizaba Cantero sobre él llevó a que consulte a un psicólogo."Hasta él me dijo que salga de ahí. Que no tengo la culpa de nada y mira cómo terminó. Permití una banda de cosas y fueron escalando", reconoció Matías al darse cuenta de que había "normalizado muchas cosas".

En otra de las conversaciones, el joven también admitió ante uno de sus amigos que no podía hablarle porque su novia controlaba los chats que tenía. "No te puedo hablar porque me lee los mensajes. Tengo que eliminar todo después", explicó.

Los posteos de la víctima con su celular y el parabrisas roto

Por otro lado, sus amigos difundieron una historia en la que el propio Julián hacía un chiste mientras mostraba su celular destruido y el parabrisas de su camioneta dañado. En la grabación decía: "Cómo no puse una contraseña más difícil".

Según pudo reconstruir este medio, ese video fue grabado pocos días después del episodio en el que, de acuerdo con el relato de Julián, Victoria Cantero le rompió el parabrisas de la camioneta.