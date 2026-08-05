Giro inesperado por el femicidio de Agostina Vega: piden detener a dos familiares de Claudio Barrelier

La querella también solicitó el arresto de tres inquilinos de la casa donde la adolescente fue vista por última vez. Cuál es la sospecha.

En el avance de la investigación del caso Agostina Vega, la querella pidió detener a la madre y la hermana de Claudia Barrelier.

La investigación por el femicidio de Agostina Vega , la adolescente de 14 años asesinada y descuartizada en Córdoba , dio un nuevo giro luego de que se solicitara la detención de cinco personas vinculadas al principal acusado.

La querella que representa a Gabriel, el padre de la adolescente, pidió la detención de la madre y una hermana de Claudio Barrelier, señalado como el principal acusado, además de tres inquilinos que vivían en la vivienda del barrio Cofico donde la víctima fue vista con vida por última vez.

En este contexto, la abogada Fernanda Alaniz presentó la solicitud ante la sospecha de que podrían haber participado o tenido conocimiento de lo ocurrido entre el 23 y el 30 de mayo.

Femicidio de Agostina Vega: por qué pidieron las cinco detenciones

El planteo fue presentado por Fernanda Alaniz, abogada del padre de Agostina, y ahora deberá ser evaluado por el fiscal Raúl Garzón, quien podrá aceptar las medidas solicitadas o desestimarlas.

La presentación incluye a la madre y a una hermana de Barrelier ante la presunción de que ambas podrían haber tenido algún grado de participación o conocimiento sobre lo ocurrido con la adolescente.

La investigación por el femicidio de Agostina Vega avanza con nuevos testimonios y evidencia incorporada al expediente.

El pedido también alcanza a tres personas que alquilaban habitaciones en la vivienda ubicada en Juan del Campillo al 878, en el barrio Cofico. A ese domicilio ingresó Agostina durante la noche del 23 de mayo, pocas horas antes de que se denunciara su desaparición.

“Debido a las dimensiones del lugar, es altamente probable que hayan escuchado un presunto grito o pedido de auxilio”, sostuvo Alaniz en su presentación.

Hasta el momento, la Justicia no resolvió el pedido de detención ni determinó la responsabilidad de las cinco personas señaladas por la querella.

Detenidos en la causa

La causa ya cuenta con cuatro detenidos:

Claudio Barrelier, expareja de la madre de Agostina, está acusado de homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causae y por mediar violencia de género.

expareja de la madre de Agostina, está acusado de homicidio triplemente calificado por alevosía, y por mediar violencia de género. Soledad Andreani , administradora del bar Wachitas, quien presuntamente le habría prestado el auto utilizado para trasladar el cuerpo.

, administradora del bar Wachitas, quien presuntamente le habría prestado el auto utilizado para trasladar el cuerpo. Marianela Palmero , actual pareja de Barrelier.

, actual pareja de Barrelier. Osvaldo Fassetta, investigado por una posible participación logística en el traslado de los restos. Claudio Barrelier, +unico detenido por el femicidio Agostina Vega.

La últimas horas de Agostina Vega

Según la investigación, Agostina salió de su casa durante la noche del sábado 23 de mayo para encontrarse con Barrelier. Los investigadores estiman que el crimen ocurrió entre las 23.30 de ese día y las 5 de la madrugada del domingo 24.

La adolescente habría tomado un remís hasta la vivienda del acusado. Las cámaras de seguridad registraron su ingreso a la propiedad, pero no captaron el momento en que salió.

Barrelier fue detenido durante el operativo de búsqueda e inicialmente quedó imputado por privación ilegítima de la libertad, debido a que los elementos reunidos indicaban que había sido la última persona que vio con vida a Agostina.

El 30 de mayo, una semana después de la desaparición, los investigadores encontraron el cuerpo descuartizado de la adolescente en un campo del barrio Ampliación Ferreyra, al sur de la ciudad de Córdoba.

Mientras la investigación avanza, el fiscal Garzón deberá determinar si los elementos incorporados a la causa justifican las detenciones reclamadas por la querella.