Emotivo video del papá de Agostina Vega, la joven asesinada en Córdoba: hoy cumpliría 15 años

Su padre difundió un video homenaje y la familia paterna convocó a una misa mientras avanza la investigación por el femicidio.

La familia de Agostina Vega atraviesa una jornada cargada de emoción. La adolescente, asesinada en la provincia de Córdoba, cumpliría este miércoles 15 años y, en el marco de la investigación por su femicidio, su padre difundió un video homenaje para recordarla y renovar el pedido de justicia.

El material fue realizado por Gabriel Vega y tiene una duración de casi cinco minutos. Allí recopila distintas imágenes de Agostina, tanto sola como junto a familiares, en un recorrido por diferentes momentos de su vida.

El video comienza con la frase: "Tus 15 años siempre serán recordados". En el cierre, Gabriel Vega dejó un nuevo mensaje vinculado al avance de la causa.

"En la búsqueda de la justicia, la verdad es el primer paso, pero el respeto por el otro es el camino completo. Justicia por Agostina", expresó al finalizar el homenaje.

De acuerdo con la información difundida por la familia paterna, este miércoles se celebrará una misa para recordar a la adolescente y acompañar un nuevo pedido de justicia.

En tanto, familiares del lado materno indicaron que, por el momento, no tienen previsto realizar ninguna actividad conmemorativa por la fecha en la que Agostina cumpliría 15 años.

El cumpleaños que nunca pudo celebrarse

Tiempo atrás, Melisa, la madre de la adolescente, había contado que ya estaban organizando la tradicional fiesta de 15 años y que Agostina incluso había elegido el vestido que pensaba usar.

"Es algo muy doloroso", había manifestado al recordar los preparativos que quedaron truncos tras el crimen.

La investigación y los acusados

En los últimos días también se conoció una carta abierta difundida por Gabriel Vega, en la que respondió a las "acusaciones y descalificaciones" que, según señaló, fueron dirigidas hacia él y al equipo de abogados que lo representa.

"Desde que ocurrió el femicidio de mi hija, la causa ha tenido una enorme exposición pública. En ese contexto también se formularon distintas afirmaciones sobre mi persona. No considero que este sea el ámbito para responderlas. Mi responsabilidad, como padre, es colaborar con la Justicia y contribuir a que la investigación llegue a la verdad, con el respeto que la memoria de Agostina merece", sostuvo.

La causa tiene hasta el momento cuatro imputados. Claudio Barrelier está acusado por el delito de homicidio triplemente calificado, mientras que Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani y Marianela Palmero permanecen imputados por encubrimiento agravado.

El caso Agostina Vega

Agostina Vega, de 14 años, desapareció el 23 de mayo de 2026 luego de salir de su casa en la ciudad de Córdoba y abordar un remís hacia el barrio Cofico. Según la investigación, la adolescente le dijo a familiares y amigas que iba a encontrarse con Claudio Barrelier, ex pareja de su madre, para preparar una supuesta sorpresa, aunque los investigadores sostienen que se trató de un engaño para llevarla hasta la vivienda del acusado.

Tras una semana de intensa búsqueda, el cuerpo de la adolescente fue hallado en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra. Los primeros resultados de la autopsia indicaron que murió por asfixia mecánica durante un presunto ataque sexual, mientras que la investigación sostiene que el crimen ocurrió en la vivienda de Barrelier, donde las pericias detectaron rastros biológicos compatibles con la hipótesis de la fiscalía.

"Hay evidencia de defensa y ataque, concretamente en el ADN que está debajo de sus uñas", dijo.

Claudio Barrelier fue imputado por homicidio triplemente calificado por mediar violencia de género. La causa también incorporó a otras tres personas acusadas de encubrimiento agravado, ya que los investigadores creen que colaboraron para ocultar pruebas y facilitar el traslado del cuerpo después del crimen. La fiscalía continúa realizando pericias para determinar el grado de participación de cada uno de los imputados.

El femicidio provocó una fuerte conmoción en Córdoba y en todo el país. Familiares y organizaciones realizaron movilizaciones para reclamar justicia, mientras el caso también generó repercusiones políticas e institucionales debido a que Barrelier era empleado de la Municipalidad de Córdoba y registraba antecedentes por violencia de género.