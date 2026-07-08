Vigilia por el 9 de Julio: Javier Milei en vivo desde Tucumán

Tanto el Presidente como la vicepresidenta están invitados a la conmemoración por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia.

El presidente Javier Milei encabezará el acto oficial en Tucumán en conmemoración por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia. No sólo confluirá a esa provincia del norte del país el mandatario, junto con su gabinete, sino también la vicepresidenta, Victoria Villarruel.

El gobernador de Tucumán Osvaldo Jaldo había invitado tanto a Milei como la vicepresidenta, quien arribó en primer lugar a la capital de la provincia, minutos previos a las 23, mientras que el mandatario hará lo propio a bordo del T10.

"Está confirmado también que viene la vicepresidenta en otro vuelo. Ese ya es un tema nacional que tendrán que resolverlo o manejarlo como ellos dispongan. Desde Presidencia y desde la Vicepresidencia cada uno tiene su personal de seguridad, ceremonial y prensa, así que ella se va a mover de forma particular con la comitiva que la acompañe", le dijo el ministro de Gobierno y Justicia de la provincia, Regino Amado, al diario La Gaceta.