Familias de Valentina Norte, Los Hornos y sectores cercanos mantienen interrumpido el tránsito desde las 4:30.

Corte total en la Bajada de Maida: vecinos reclaman por la llegada del gas.

La Bajada de Maida se encuentra totalmente cortada desde las 4:30 de este miércoles por una protesta de vecinos de Valentina Norte, Los Hornos y otros sectores ubicados en los alrededores. Las familias reclaman la llegada del gas natural, un servicio esencial que, según denunciaron, esperan desde hace varios años.

La medida de fuerza comenzó durante la madrugada y provoca complicaciones para quienes circulan por esta conexión, utilizada diariamente para ingresar o salir de distintos barrios de la zona oeste de Neuquén.

Los manifestantes señalaron que el reclamo no es nuevo. Según explicaron, las gestiones comenzaron en 2020 y, desde entonces, recibieron distintas promesas vinculadas con la ejecución de las obras necesarias para contar con la red de gas. Sin embargo, aseguraron que hasta el momento no hubo avances concretos.

“Nos cansamos de que nadie nos escuche”

Mary, una de las vecinas que participa del corte, explicó que la protesta se decidió ante el incumplimiento de los compromisos asumidos por las autoridades. “Estamos desde las 4:30 de la mañana cortando por algo que no se cumplió de parte del Gobierno, que es la promesa del gas. Estaba firmado y no se hizo hace años. Nos cansamos de que nadie nos escuche y por eso estamos hoy cortando”, expresó en declaraciones radiales.

La mujer indicó que las tierras fueron declaradas de utilidad pública por el Concejo Deliberante luego de un proyecto presentado en 2021.

Las tierras habrían sido declaradas de utilidad pública por el Concejo Deliberante.

Según explicó, esa declaración permitió avanzar con la llegada de la electricidad a una gran parte del barrio, aunque señaló que también debieron realizar protestas para conseguirla. “Valentina Norte Rural es un barrio totalmente olvidado. Nadie nos escucha. Hay sectores de la laguna y de la parte alta de Valentina que todavía no tienen luz de manera legal. El frío es bastante cruel para el que lo vive”, sostuvo.

Mary afirmó que el reclamo depende principalmente de una decisión política y recordó que durante la gestión del exgobernador Omar Gutiérrez se habría firmado un compromiso para avanzar con el servicio. “Vino el gobernador Gutiérrez y firmó que en dos semanas íbamos a tener el gas y ya pasaron más de tres años”, manifestó.

Garrafas caras y facturas de luz de hasta $1,2 millones

Según detalló la vecina, unas 3.500 familias del barrio no cuentan actualmente con conexión a la red de gas y deben recurrir a otros sistemas para calefaccionarse durante el invierno.

Algunas familias utilizan leña, mientras que otras dependen de garrafas o de artefactos eléctricos. Mary señaló que el Gobierno envía una camionada de leña para todo el barrio, pero que la cantidad resulta insuficiente ante la gran demanda.

“Los vecinos van con una carretilla para poder retirar un poco de leña, pero no dura nada. La garrafa sale 37 mil pesos y, cuando hace mucho frío, dura dos o tres días como máximo”, aseguró.

Imágen ilustrativa. Claudio Espinoza

La falta de gas también genera un fuerte impacto en las facturas de electricidad. Según la vecina, hay hogares que recibieron boletas de entre 600 mil y 1,2 millones de pesos como consecuencia del uso permanente de calefactores y otros equipos eléctricos.

Además, advirtió que la sobrecarga del sistema provoca inconvenientes frecuentes en las viviendas.

“Se queman todo el tiempo los electrodomésticos, se recalientan los cables, se queman las térmicas y los disyuntores. Acá somos todos gente laburante. Alguien tiene que escuchar la necesidad que tienen los ciudadanos”, reclamó.

La mujer cuestionó que las familias deban atravesar esta situación en una provincia vinculada directamente con la producción de hidrocarburos.

“Es muy raro vivir en una provincia donde están exportando gas licuado y nosotros no tenemos gas. No se puede vivir así en la provincia del gas y el petróleo”, expresó.

El corte continuará hasta obtener respuestas

Los vecinos advirtieron que la interrupción de la Bajada de Maida continuará por tiempo indeterminado. La intención es permanecer en el sector hasta que algún funcionario se acerque y ofrezca una respuesta concreta sobre las obras necesarias para llevar el gas al barrio.

“Nos vamos a quedar hasta que alguien baje, hasta que alguien nos escuche y entienda que los vecinos de Valentina Norte Rural están pasando frío y necesidad”, afirmó Mary.

Mientras continúe la protesta, se recomienda evitar la Bajada de Maida y utilizar vías alternativas, debido a que el corte es total y también alcanza al tránsito pesado.