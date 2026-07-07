Estados Unidos: fue a devolverle una consola de juegos a su expareja y la terminó asesinando de un disparo

La víctima, de 25 años, había iniciado el divorcio meses antes. El acusado admitió cargos por homicidio y secuestro agravado, y afronta una fuerte condena.

La víctima del asesinato por parte de su expareja en Estados Unidos había solicitado el divorcio en agosto de 2025

Un hombre admitió haber asesinado a su expareja cuando fue a entregarle una consola de juegos y otras pertenencias en el estado de Kansas, Estados Unidos . Joshua Orlando se declaró culpable de asesinato en primer grado y de secuestro agravado contra Ivy Unruh , una veterana de la Infantería de Marina de 25 años.

La declaración de culpabilidad del acusado de 29 años fue presentada el 1 de julio ante la Justicia del condado de Sedgwick. De acuerdo con la fiscalía local, Orlando enfrenta una pena mínima superior a los 38 años de prisión.

La investigación determinó que Unruh recibió un disparo en la parte superior del cuerpo frente a una vivienda ubicada en la ciudad de Wichita. Luego del ataque fue trasladada a un hospital, donde murió tres días después a causa de las heridas.

Los agentes que intervinieron en la escena del crimen recuperaron un arma de fuego y detuvieron al esposo de la víctima, de quien estaba separada al momento del hecho.

Cómo fue el encuentro entre la víctima y su asesino

Según una declaración jurada incorporada al expediente y difundida por People, Unruh había solicitado el divorcio en agosto de 2025. La documentación policial indica, además, que la mujer había comentado a distintas personas que había sufrido abusos físicos y verbales.

Las actuaciones señalan que, meses después del inicio de ese trámite, ambos concluyeron que la relación no tenía posibilidad de continuar y que, como parte de esa separación, Orlando debía devolver algunas pertenencias de Unruh en el nuevo domicilio de ella.

La víctima del asesinato en Estados Unidos era veterana de la Infantería de Marina de Estados Unidos.

Si bien la mujer no quería encontrarse personalmente con su esposo, el 17 de abril se produjo el contacto entre ambos para la entrega de aquellos objetos.

Orlando declaró ante la Policía que una de las pertenencias era una consola Nintendo Switch y, según su versión, cuando Unruh observó el contenido de la bolsa se enfadó y luego lo golpeó en el rostro.

De acuerdo con la declaración jurada, el acusado aseguró que respondió extrayendo un arma y efectuando un disparo contra la víctima.

“Fuerte y valiente”: quién era Ivy Unruh, la mujer asesinada

Ivy Unruh era veterana de la Infantería de Marina de Estados Unidos y su historia fue difundida por familiares y allegados a través de una campaña publicada en GoFundMe, destinada a reunir fondos para cubrir gastos funerarios y rendir homenaje a su memoria.

“Con profunda tristeza compartimos la devastadora pérdida de una mujer fuerte y valiente, una infante de marina de los Estados Unidos, quien nos fue arrebatada por violencia doméstica”, señala el texto difundido en la plataforma.

La publicación también describió parte de su trayectoria militar. “Sirvió a su país con honor, fortaleza y abnegación. Para quienes la conocieron, era más que una infante de marina: era una hija, una hermana y una amiga que iluminaba la vida de los demás”, indicó el mensaje.

Además de su pasado en las Fuerzas Armadas, Unruh desarrollaba una carrera profesional en el ámbito de los medios públicos. Según informó KAKE, trabajaba como ingeniera de radiodifusión para PBS Kansas.

Los testimonios tras la muerte de la joven

Victor Hogstrom, presidente de PBS Kansas, recordó públicamente a la trabajadora tras conocerse su fallecimiento. “Era una persona muy motivada”, declaró.

La mujer no quería encontrarse personalmente con su exesposo, pero tuvo que hacerlo para la entrega de algunos objetos.

“Era de confianza. Se llevaba bien con la gente. Era inteligente y muy perspicaz. Era una buena empleada. Todos la echamos de menos; era una persona muy responsable”, agregó.

Con la declaración de culpabilidad ya presentada, el proceso judicial quedó encaminado hacia la etapa de sentencia, que se desarrollará durante agosto y definirá la pena que deberá cumplir por la muerte de Ivy Unruh.