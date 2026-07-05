Nadaba con su pareja, la atacó un caimán y murió: el desgarrador pedido a su novio

La mujer tenía 31 años y fue sorprendida por el reptil mientras se encontraba en el agua. Su novio intentó rescatarla, pero no logró evitar el desenlace fatal.

Brittany Clark tenía 31 años cuando fue atacada por un caimán mientras nadaba en un río de Florida, Estados Unidos.

Lo que comenzó como una jornada de diversión terminó en tragedia en Florida , Estados Unidos . Una mujer fue atacada por un caimán de casi cuatro metros mientras nadaba junto a su pareja y murió como consecuencia de las graves heridas.

La víctima, identificada como Brittany Clark , se encontraba paseando por la zona cuando decidió ingresar al agua para refrescarse. En ese momento, según informaron las autoridades, un caimán de aproximadamente cuatro metros la sorprendió y la atacó de manera violenta.

Su pareja, Chance Allison, intentó rescatarla y logró liberarla parcialmente de las fauces del animal, pero el reptil volvió a atacarla, provocándole heridas de extrema gravedad.

El dramático intento de rescate

El dramático episodio quedó reflejado en una llamada al 911, en la que el hombre solicitaba asistencia urgente y describía la gravedad de la situación mientras intentaban contener la hemorragia.

En la llamada al 911 se escucha a Allison pidiendo ayuda y describiendo la gravedad de las heridas: “Está perdiendo mucha sangre… necesitamos detener la hemorragia”.

La operadora preguntó si Clark aún tenía los brazos unidos al cuerpo, a lo que la amiga respondió: “Uno está apenas colgando, el otro ya no está”. Los gritos continuaron mientras intentaban llevar a la víctima hacia los rescatistas que llegaban al lugar.

También se escuchan gritos y llantos, mientras una de las amigas le explica a la operadora que el animal le mordió “ambos brazos”.

Allison explicó que, mientras esperaban ayuda, cubrió a Brittany con una carpa para protegerla del sol abrasador y se concentró en detener la hemorragia aplicando presión con sus manos y una toalla.

A pesar de los esfuerzos de su pareja y de la rápida llegada de los servicios de emergencia, Clark murió camino al hospital debido a la pérdida de sangre y la gravedad de las lesiones.

Tras el ataque, agentes de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) realizaron un operativo en la zona y sacrificaron a dos caimanes de gran tamaño para su análisis. Las autoridades recordaron que este tipo de incidentes, aunque poco frecuentes, pueden ocurrir en zonas naturales donde habitan estos animales, especialmente en épocas de mayor actividad y condiciones climáticas adversas.

En este sentido, Allison afirmó que nadie les advirtió que no debían meterse al agua. “Nadie nos dijo que no entráramos. Hablamos con una persona que solo mencionó que solía llevar a sus perros allí, pero nada más”, aseguró.

El desgarrador pedido de la mujer antes de morir

El hombre, Chance Allison, contó que, en sus últimos momentos, mientras esperaban la llegada de una ambulancia, Brittany le pidió que cuidara a su perro Hokie, que estaba con ellos durante la excursión en el parque Little Big Econ State Forest.

Según dijo Allison, de 30 años, fue lo único que dijo antes de perder el conocimiento. El cocodrilo que la atacó le arrancó ambos brazos y la joven murió desangrada.

“Mientras esperábamos que llegara la ambulancia, Brittany solo me pidió que me asegurara de cuidar a Hokie”, recordó acerca del pastor alemán.

El hombre precisó que sus perros, Hokie y Bulma, no estaban en el agua durante el ataque, sino en la orilla, ladrando y tratando de ahuyentar al caimán mientras él y Jayden arrastraban a Brittany fuera del río.

El ataque ocurrió cuando la pareja y la compañera de cuarto de Clark, Jayden Hernández, estaban en el río Econlockhatchee, en una zona donde el agua les llegaba a la cintura.

El recuerdo de Brittany

Clark, originaria de California, era conocida por su amor a la vida al aire libre y su espíritu aventurero.

La víctima, que trabajaba como operadora de excavadora, “era una persona increíble y cariñosa, y no merecía morir de esa manera”, dijo Allison a NBC News.