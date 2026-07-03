El monumento Lionel Messi reunirá a los cutralquenses para ver el partido de Argentina

El municipio de Cutral Co puso pantalla gigante para el crucial encuentro por los 16vos del Mundial 2026. La convocatoria es a partir de las 18.

El monumneto Lionel Messi en Cutral Co será el epicentro de los vecinos de la ciudad donde se reunirán para ver el partido de Argentina contra Cabo Verde por los 16vos de la Copa del Mundo. La cita es a partir de las 18 en el monumento recientemente inaugurado, ubicado en la intersección de la Ruta 22 y la calle Manuel Savio.

Los vecinos podrán compartir la transmisión en vivo a los pies de Messi a partir de las 18 donde está pevisto esperar el partido con la presentación de DJ Plaga en vivo, quien le pondrá música y ritmo a la previa.

Desde la organización indicaron la transmisión en vivo comenzará a las 18 se proyectará en directo el partido completo entre Argentina y Cabo Verde en una pantalla gigante.

Invitaron a todas las familias y vecinos a asistir con su camiseta, banderas, gorros y todo el cotillón celeste y blanco para armar una verdadera fiesta popular y alentar todos juntos.

El monumento envuelto en polémica

En las últimas 24 horas, la estatua gigante de Lionel Messi, emplazada en la ciudad de Cutral Co, volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que el programa Nadie Dice Nada, de Luzu TV, ironizara sobre la postura del capitán argentino en la escultura y comparara la figura con un supuesto "twerk" (perreo).

Lejos de entrar en la polémica, Aldo Beroisa, el escultor neuquino que realizó la obra, eligió responder con serenidad y altura. El escultor aseguró que entiende las críticas como parte de la exposición pública que alcanzó el monumento y destacó que el verdadero valor de la obra está en el impacto que generó para Cutral Co y para toda la provincia.

Consultado por LM Neuquén sobre las burlas realizadas por los integrantes de Luzu TV, Beroisa evitó confrontar, aunque cuestionó la forma en que algunos medios buscan generar repercusión.

"Ya tengo 61 años, estoy bastante golpeado. Lo tomo como tal, es parte de esto", expresó.

Sin embargo, recordó que se trata de un canal que "cometió un error gravísimo", en referencia al episodio en el que Florencia Peña anunció la muerte de Jorge Messi, padre del astro, que minutos después fue desmentida.

"Ellos sabrán hasta dónde quieren llegar. Yo no jugaría con la vida de las personas. Ya lo hicieron cuando dijeron que había fallecido el papá de Messi. Le pusieron una carga emocional tonta para querer estar en los primeros planos", sostuvo el escultor.