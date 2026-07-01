Conmoción por el disparo en una escuela de Cutral Co: "Es de una gravedad inédita, estamos en shock"

Desde el CPE confirmaron que el adolescente de 13 años herido está fuera de peligro y aseguraron que no existían conflictos previos entre los estudiantes.

La conmoción por el disparo que hirió a un adolescente de 13 años dentro de un aula del CPEM N° 6 de Cutral Co continúa generando repercusiones. Mientras la Justicia intenta reconstruir cómo un arma de fuego llegó al establecimiento educativo y terminó detonándose durante una clase, desde el Consejo Provincial de Educación (CPE) reconocieron que se trata de un episodio sin antecedentes recientes en Neuquén y advirtieron que las consecuencias institucionales demandarán un trabajo prolongado.

El director provincial de Educación Secundari a, Christian Widmann , confirmó que el estudiante herido pasó la noche internado en el hospital de Cutral Co, permanece lúcido y fuera de peligro , aunque será trasladado a la ciudad de Neuquén para realizarle estudios complementarios.

"Lo importante es que el estudiante está fuera de peligro. Pasó la noche en el hospital de Cutral Co y esta mañana será trasladado para continuar con estudios que solicitaron las autoridades de Salud", explicó a LU5.

Cpem 6 Cutral Co

El hecho ocurrió alrededor de las 14 del martes, cuando comenzó el turno tarde en el establecimiento secundario. A partir de ese momento se activó un importante operativo policial y judicial.

Widmann señaló que el principal interrogante continúa siendo cómo el arma ingresó a la escuela y cuáles fueron las circunstancias en las que se produjo el disparo. "La forma en la que esa arma llegó al aula y cómo se produjo la detonación es materia de investigación", afirmó.

Por ese motivo, aclaró que todas las actuaciones vinculadas al arma de fuego quedaron bajo la órbita de la Justicia. "La investigación corresponde exclusivamente a la autoridad judicial. La Policía actúa como auxiliar en ese proceso", sostuvo.

Una de las primeras versiones que comenzó a circular tras conocerse el episodio hablaba de posibles enfrentamientos entre grupos de estudiantes o de una pelea previa.

Sin embargo, el director provincial aseguró que, de acuerdo con la información aportada por la propia escuela, nada de eso ocurrió, ya que no hay registro de incidentes previos, ni de trifulcas, ni de rencillas, ni de desavenencias entre los estudiantes.

"No hubo enfrentamiento de bandas, ni una situación de venganza, ni cuestiones que se hayan ido a resolver dentro del espacio escolar. Ninguna de esas versiones es cierta", remarcó.

Clases suspendidas y acompañamiento institucional

Mientras la Justicia avanza con las pericias, el Consejo Provincial de Educación comenzó a desplegar un trabajo específico con toda la comunidad educativa.

Por esa razón, las clases fueron suspendidas y continúan de ese modo. "Vamos a trabajar con los equipos de conducción, docentes y equipos de apoyo pedagógico de la escuela", explicó Widmann.

El objetivo inmediato será contener a estudiantes y docentes, además de reconstruir con precisión la secuencia de los hechos. "Hay que empezar a entender qué pasó y pensar cómo encarar la vuelta al aula, porque la escuela tiene que volver a funcionar", sostuvo.

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El funcionario también explicó cuál fue el protocolo que se activó inmediatamente después del disparo. Una vez asistido el estudiante herido, las autoridades comenzaron el retiro ordenado del resto del alumnado para permitir el trabajo de los investigadores.

"Se llamó a las familias para que retiraran a los estudiantes y eso permitió que la Policía Científica y la Justicia pudieran trabajar con el edificio completamente vacío", detalló.

La medida buscó preservar la escena mientras se realizaban las pericias correspondientes. Widmann reconoció que el episodio generó un fuerte impacto dentro del sistema educativo provincial.

Para el funcionario, la gravedad del hecho obliga a un abordaje mucho más profundo que el estrictamente judicial. "La escuela funciona en tanto esté abierta y en algún momento hay que volver. Esto no es un elefante que pueda esconderse detrás de una cortina", expresó.

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En ese sentido, anticipó que el trabajo institucional no terminará cuando se retomen las clases. "Es un hecho de una gravedad inédita para la provincia y va a tener que abordarse institucionalmente durante bastante tiempo", aseguró.

Un episodio casi sin antecedentes

Consultado sobre otros hechos similares registrados en Neuquén, Widmann sostuvo que son extremadamente excepcionales. "La detonación de un arma de fuego dentro de un aula, en medio de una jornada escolar, es apenas el segundo episodio que puedo recordar en los últimos 20 o 25 años", afirmó.

Según recordó, el antecedente más cercano ocurrió en 2008. Sí reconoció que durante los últimos años existieron algunos casos de estudiantes que ingresaron a escuelas con armas o réplicas, aunque sin llegar a dispararlas.

"Hemos tenido seis o siete episodios de estudiantes que llevaron armas o simulacros de armas, pero no con una detonación dentro del aula", precisó.

Más allá de la investigación penal, Widmann planteó una reflexión que, según dijo, hoy atraviesa a todo el sistema educativo. El funcionario se preguntó qué llevó al adolescente a trasladarse armado hasta la escuela.

"Lo que nos impacta es pensar el recorrido: un estudiante con un arma transitando por la ciudad, entrando a la escuela, llegando al aula y que finalmente ocurra una detonación", señaló.

Durante la entrevista, Widmann reconoció que hechos como éste muestran cómo situaciones que antes permanecían fuera de los establecimientos educativos hoy logran atravesar sus puertas.

"Estamos todos un poco en shock y tratando de poner esto en palabras", admitió. Aunque insistió en que se trata de un episodio absolutamente excepcional, sostuvo que obliga a repensar estrategias de acompañamiento para adolescentes y comunidades educativas.