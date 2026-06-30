Impulsan beneficios para locales gastronómicos que promuevan vinos neuquinos

La propuesta será enviada por la Municipalidad de Neuquén al Concejo Deliberante. Se trata de una apuesta a seguir consolidando la identidad vitivinícola de la provincia.

El intendente Mariano Gaido encabezó este lunes un encuentro con representantes de siete bodegas de la provincia para presentar una iniciativa que busca fortalecer la producción vitivinícola regional mediante beneficios tributarios para los comercios gastronómicos que incorporen vinos neuquinos en sus cartas.

La propuesta será enviada al Concejo Deliberante y, según destacaron, forma parte de una estrategia destinada a potenciar la economía local, el turismo y el empleo vinculado a la actividad vitivinícola.

El coordinador de Gestión Económica, Gastón Contardi , explicó que la convocatoria reunió a bodegas de la región cercanas a la ciudad de Neuquén por el impacto que tienen en el desarrollo económico.

En este sentido, precisó que “el intendente Mariano Gaido convocó a las bodegas que están trabajando en la provincia de Neuquén y en la zona cercana a la ciudad, porque tienen un impacto muy fuerte en el empleo, el turismo y, obviamente, en el fortalecimiento de la economía de la ciudad y la región”.

copa de vino

Contardi detalló que el proyecto contempla incentivos para los establecimientos gastronómicos que comercialicen vinos producidos en la provincia.

“La propuesta, que ahora vamos a enviar al Concejo Deliberante y seguir trabajando, consiste en otorgar un beneficio tributario, vinculado a las tasas municipales, para aquellos comercios gastronómicos que vendan vinos neuquinos”, señaló.

Por su parte, Julio Viola, representante de la bodega Malma, destacó la importancia de la iniciativa para seguir consolidando la identidad vitivinícola de la provincia.

“Estamos muy agradecidos por la propuesta de Mariano Gaido y de todo su equipo. Para las bodegas neuquinas es muy importante porque todavía el público no está cien por ciento identificado con el producto neuquino y este es un puntapié muy importante", destacó.

gaston contardi

Viola remarcó que la medida contribuirá a fortalecer la presencia de los vinos locales en la gastronomía: “Queremos que, a través de una carta de vinos neuquinos, se fortalezca la identidad de Neuquén. Vamos a acompañar esta iniciativa con capacitación sobre nuestros vinos, sus características y su diferenciación, para que cada vez más neuquinos sientan que es un producto de su tierra".

Además de Malma, del encuentro, realizado en la Sala de Situación ubicada en la Municipalidad del centro, participaron también representantes de las bodegas Patritti, Mabellini Wines, Fin del Mundo y Familia Schroeder, junto a otras bodegas de la provincia, sumando un total de siete establecimientos vitivinícolas que manifestaron su acompañamiento a la propuesta impulsada por el municipio.