Video impactante: así fue el tremendo vuelco de un auto en ruta 14 por esquivar a un perro

Ocurrió este domingo a las 12:40, cerca del acceso Fortabat. Un VW Gol Power perdió el control y cayó a una pendiente frente al barrio Solares del Alto.

El “vuelo” de un auto quedó filmado. Segundos de tensión en Solares del Alto, el barrio de “los viales” sobre la ruta provincial 14 . Las imágenes son elocuentes y dan cuenta de la violencia del siniestro. Un registro de cámara de seguridad muestra cómo un automóvil blanco llega a alta velocidad por una curva en descenso, se cruza, abandona la cinta asfáltica y literalmente “vuela” hacia una pendiente ubicada frente al barrio.

El video, aportado por Radio Feedback y publicado en sus redes sociales durante la jornada de ayer, fue captado por una cámara instalada en una vivienda del barrio Solares del Alto, de la Cooperativa de Viviendas Viales Ltda . La secuencia termina con una gran nube de polvo levantándose tras la caída del rodado.

Afortunadamente, y contra todo pronóstico por lo que se ve en el registro, no hubo consecuencias graves ni fatales para quienes iban dentro.

Qué pasó según la Policía: Esquivar un perro

El Comisario Inspector Eduardo Sierralta, Coordinador Operativo de la Dirección de Seguridad Pehuén con sede en Zapala, brindó a LM Neuquén los detalles oficiales del hecho.

VUELCO ZAPALA 2

El siniestro se produjo este domingo a las 12:40 aproximadamente, sobre ruta 14, próximo al acceso al derivador Fortabat, en jurisdicción de la División Tránsito Zapala. El protagonista fue un Volkswagen Gol Power color blanco. En él circulaban dos hombres, tío y sobrino, de 50 y 23 años respectivamente. Ambos se dirigían desde Mariano Moreno hacia Zapala.

Según el relato que el conductor brindó a las fuerzas policiales en el lugar, perdió el control tras intentar esquivar un perro que se le cruzó en la calzada. La maniobra derivó en que el vehículo saliera de la ruta.

La mecánica: curva, banquina y vuelco lateral

Sierralta detalló la dinámica del accidente. “El Gol circulaba a velocidad normal por una calzada de asfalto con una curva a la izquierda en descenso”. Más adelante agregó que “al salir despedido, el rodado tomó la banquina, perdió estabilidad, volcó y quedó depositado sobre su lateral izquierdo, del lado del conductor”. Asimismo, precisó que el vehículo terminó en el terreno en pendiente que da de cara al barrio de Los Viales, como se lo conoce en la zona.

ASÍ EL IMPACTANTE VUELCO DE RUTA 14 POR ESQUIVAR UN PERRO

Asistencia en el lugar: solo daños materiales

Pese a la magnitud del vuelco que se observa en el video, ambos ocupantes resultaron ilesos. En el sitio trabajó personal de la División Tránsito Zapala y acudió una ambulancia del SIEN para constatar el estado de los involucrados.

El Comisario Inspector remarcó que el resultado final fue solo material, destacando que el uso del cinturón y las condiciones del vehículo pudieron ser determinantes para que no se lamentaran lesiones. La Policía continúa con las actuaciones de rigor.