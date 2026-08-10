Peligroso accidente: un camión que transportaba gas perdió el control y terminó en la banquina

El siniestro ocurrió este lunes en la Ruta 60 cerca del ingreso al Parque Lanín. Se montó un operativo preventivo para trasvasar la carga antes de retirarlo.

Luego de horas de trabajo, lograron sacar el camión del lugar sin riesgos.

Un camión que transportaba gas licuado protagonizó este lunes un peligroso accidente sobre la Ruta 60 , a unos 2,5 kilometros del portal de ingreso al Parque Nacional Lanín, en jurisdicción de Junín de los Andes . El vehículo despistó y quedó fuera de la calzada, por lo que se realizó un amplio operativo para su retiro.

De acuerdo con la información recabada por LM Neuquén , el operativo se extendió por varias horas hasta que una máquina niveladora de la empresa vial que trabaja en la zona logró extraer el rodado del sector donde había quedado encajado.

Gracias a esa maniobra, la unidad pudo retomar su recorrido para continuar con la distribución de gas en localidades y parajes de difícil acceso.

Además, no fueron necesarias las maniobras de trasvaso de la carga.

El camión despistó sobre la Ruta provincial 60. Gentileza.

El chofer evitó que el camión volcara

La información inicial fue confirmada por el subcomisario Sergio Navarro, jefe de la División Tránsito de Junín de los Andes, quien explicó que el hecho fue advertido por personal de Gendarmería Nacional apostado en el puesto de Mamuil Malal.

"Es un camión que transportaba gas y tuvo una salida de vía, pero no pasó a mayores", indicó el jefe policial a LM Neuquén. "Es un camión que transportaba gas y tuvo una salida de vía, pero no pasó a mayores", indicó el jefe policial a LM Neuquén.

Posteriormente, desde Gendarmería Nacional brindaron más detalles sobre el episodio y destacaron el accionar del conductor, quien logró controlar la situación en un sector donde la nieve había cubierto parte de la banquina.

"Queremos destacar y agradecer al chofer, que conoce las dificultades que presentan estas zonas y que, gracias a su trabajo, es posible abastecer con gas a lugares alejados de las grandes ciudades", señalaron desde la fuerza.

Según explicaron, el hecho ocurrió a baja velocidad. La acumulación de nieve impedía distinguir con claridad el borde de la banquina y, al desplazarse sobre un sector con material no compactado, el camión perdió estabilidad y terminó fuera de la calzada.

Gracias a la experiencia del conductor, el vehículo nunca llegó a volcar, pese a las condiciones adversas del terreno.

Una máquina niveladora logró acondicionar el terreno para que el camión pueda continuar su recorrido. Gentileza: Gendarmería Nacional.

No fue necesario trasvasar el gas

En las primeras horas del operativo se analizó la posibilidad de trasladar el gas licuado a otro camión cisterna antes de intentar la extracción. Sin embargo, esa maniobra finalmente no fue necesaria.

De acuerdo con la información obtenida por LM Neuquén, una máquina niveladora de la empresa vial que trabaja en la pavimentación de la Ruta Provincial 60 acondicionó la banquina y permitió devolver el camión a la calzada sin inconvenientes.

Una vez finalizada la maniobra, el transporte continuó viaje con la misma carga, sin registrarse pérdidas de gas ni daños en la cisterna.

Durante el procedimiento también trabajó una dotación de Bomberos Voluntarios de Junín de los Andes, que permaneció en el lugar de forma preventiva ante cualquier eventualidad, mientras que Gendarmería Nacional coordinó la seguridad del operativo y el ordenamiento del tránsito.

El accionar del conductor evitó que el camión volcará y provocará una tragedia. Gentileza: Vialidad Nacional.

Un servicio esencial para las zonas cordilleranas

Desde Gendarmería remarcaron que este tipo de transportes resulta fundamental para abastecer de gas a poblaciones y establecimientos ubicados en sectores de difícil acceso de la cordillera neuquina.

Tras la intervención de la maquinaria vial, el camión pudo reanudar su recorrido y completar la entrega del suministro prevista para la jornada.

El despiste no dejó personas lesionadas ni provocó pérdidas de gas, aunque las autoridades reiteraron la importancia de circular con extrema precaución por la Ruta Provincial 60, donde la presencia de nieve acumulada y sectores con banquinas inestables pueden generar situaciones de riesgo durante el invierno.