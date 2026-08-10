Impactantes imágenes: los hospitales de Colombia colapsaron por el trágico terremoto

El sismo de 7,4 de magintud dejó alrededor de 50 muertos hasta el momento. Varios edificios sufrieron desprendimientos y colapsos.

Se confirmó la caída de edificios de gran tamaño y buscan sobrevivientes.

Un fuerte terremoto de magnitud 7,4 sacudió a Colombia , y repotaron varias réplicas. Por el momento se confirmaron al menos 47 personas fallecidas en Manizales, Pereira y Buenaventura, tres de las ciudades con mayores afectaciones.

En Cali, diversos usuarios reportaron en redes sociales la caída de edificios e indicaron que "las personas intentan ayudar en las labores de rescate, ya que al parecer había gente adentro".

Otros testimonios reflejaron la angustia y los daños estructurales en la ciudad: "Temblor. Angustia y daños estructurales en Cali".

Uno de los registros de mayor impacto muestra el derrumbe de un hospital. Según reportaron los medios locales La Vanguardia y Blu Radio, el recinto afectado pertenece a la compañía EPS Sanitas.

Entre otro de los edificios colapsados se encuentran los hospitales de la zona. Por ejemplo, en el Hospital Universitario del Valle (HUV) se reportaron desprendimientos y daños parciales en parte de su infraestructura.

La situación también fue reportada en la Clínica Valle Salud, donde el médico Juan Gallego hizo un llamado urgente para evacuar a los pacientes, especialmente a quienes se encuentran en las unidades de cuidados intensivos y hospitalización.

"Todas las personas que puedan ayudar a la Clínica Valle Salud, vengan rápido. Tengo muchas personas en la UCI, en hospitalización, necesitamos bajarlos. El edificio colapsó, está completamente destruido. Tengo pacientes que necesito sacar", indicó en un mensaje de emergencia que se difundió en redes sociales.

Según el balance preliminar, los establecimientos con daños son la Clínica Alba, Clínica Rey David, Clínica Nuestra Señora del Rosario, Clínica Sanitas Tequendama, Clínica Cali, Carlos Holmes Trujillo, Urgencias Pasoancho, Clínica Versalles y el HUV.

El 83 % de los hospitales de Colombia podrían sufrir fallas ante un gran terremoto

Según un estudio que publicó el diario colombiano El Tiempo, del ingeniero y candidato a doctor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Sabana, Luis Caballero, los daños estructurales durante un terremoto suelen ser consecuencia de una combinación de factores.

"Durante un sismo, las estructuras suelen colapsar por errores de diseño, mala calidad de la construcción, materiales deficientes, irregularidades estructurales o falta de cumplimiento de la norma sismorresistente", explicó el investigador.

Caballero advirtió que, en la mayoría de los casos, no existe una única razón que explique el colapso de una edificación. "Generalmente no se trata de una sola causa, sino de varias fallas que reducen la capacidad de la estructura para resistir el movimiento", señaló.

Estos edificios tienen una condición particular frente a los terremotos: no solo deben evitar el colapso, sino que deberían permanecer operativos después de una emergencia para atender a las personas afectadas.

Caballero realizó una investigación en la que estudia precisamente el riesgo sísmico de los hospitales y la necesidad de fortalecer este tipo de infraestructura.Uno de los datos más relevantes de su investigación señala que 83 % de los hospitales analizados podría presentar fallas estructurales ante un gran terremoto.

La preocupación es mayor en el caso de los centros médicos porque su funcionamiento resulta indispensable inmediatamente después de un terremoto."En especial, los hospitales y centros de emergencia deben permanecer operativos después de un sismo", enfatizó.

“Las personas deberían solicitar estudios de vulnerabilidad sísmica de sus propiedades para saber cómo podrían responder ante un sismo y si necesitan reforzamiento”, recomendó el investigador.