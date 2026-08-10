Atados, enterrados y mutilados: encontraron ocho cadáveres en una mina ilegal en Ecuador

Las víctimas estaban a dos metros de profundidad desde hace dos días. Ocurrió en una zona dominada por bandas dedicadas al crimen organizado.

La entrada a la mina ilegal de Ecuador donde encontraron los ocho cadáveres.

La Policía de Ecuador encontró ocho cadáveres desmembrados en dos fosas comunes ubicadas en una mina ilegal de oro y cobre en el sur del país. El descubrimiento se registró en un campamento de la provincia de Azuay, un territorio que se encuentra bajo estado de excepción.

El grupo de víctimas mortales está integrado por siete hombres y una mujer , quienes fueron hallados atados de manos y sepultados a unos dos metros de profundidad, según se informó oficialmente.

Los estudios técnicos preliminares de Criminalística determinaron que los cuerpos llevaban unas 48 horas enterrados en el municipio de Pucará, en un sector cercano a Huasipamba, a seis horas de distancia de la ciudad de Cuenca.

El operativo policial se puso en marcha tras recibir alertas de los vecinos de la zona por detonaciones de armas de fuego en ese sector de difícil acceso. En paralelo, habían denunciado la desaparición de familiares desde el jueves anterior, lo que coincide con la data de muerte estimada por los peritos judiciales.

La mina no autorizada, donde también se localizaron dos vehículos incinerados, no contaba con permisos de funcionamiento y operaba en una región donde la banda criminal conocida como Los Lobos mantiene el control de diversas actividades ilícitas.

La versión oficial de la Policía: “Desmembramiento y decapitación”

El jefe de la Policía Judicial de la zona, el coronel Pablo Inga, señaló a la prensa que las víctimas presentaban "lesiones como desmembramiento y decapitación" producidas con armas cortantes compatibles con machetes.

Las autoridades del servicio forense trabajaban para esclarecer las identidades de las personas fallecidas, mientras que los peritos recopilaban pruebas en la escena para reconstruir el ataque.

#PUCARÁ || INVESTIGAMOS HALLAZGO DE 8 CUERPOS



En Huasipamba, mina “El Mirador”, #PolicíaEcuador y FF.AA. localizaron 8 cuerpos sin vida y 2 vehículos incinerados. Se investigan las circunstancias y posibles responsables.#ServirYProtegerConFirmeza#CeroImpunidad pic.twitter.com/7jE2f4Kgac — Policía Ecuador Zona 6 Azuay-Cañar-Morona Santiago (@PoliciaEcZona6) August 10, 2026

Azuay integra la lista de las diez provincias ecuatorianas declaradas en estado de excepción desde junio debido al incremento de la violencia armada. Esta medida permitió el despliegue de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, lo que derivó en denuncias de organismos de derechos humanos por presuntos excesos del personal militar.

El preocupante aumento de la violencia y la minería ilegal en Ecuador

El incremento de los homicidios en territorio ecuatoriano responde a la disputa entre agrupaciones criminales por las rutas del tráfico internacional de cocaína y la explotación de yacimientos mineros no autorizados. En los últimos años, la extracción irregular de oro y cobre registró un aumento constante en las provincias del sur.

En las cercanías de la mina donde hallaron los cadáveres también encontraron dos vehículos incinerados.

Desde 2024, Ecuador se encuentra bajo la figura legal de "conflicto armado interno", decretada por el presidente Daniel Noboa para clasificar a las bandas como organizaciones terroristas y combatir el crimen organizado.

A pesar de los recurrentes estados de excepción y el patrullaje militar implementados por el Ejecutivo desde 2023, la violencia se mantiene en niveles elevados.

Ecuador registró en 2025 una tasa cercana a los 51 homicidios por cada 100.000 habitantes y cerró ese año con alrededor de 9.300 asesinatos, según las estadísticas oficiales del Ministerio del Interior.