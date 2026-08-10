El dramático relato de un argentino que vivió el terremoto en Colombia desde un piso 25

Este lunes se registró un impactante sismo de 7,4, y hubo réplicas. Hay al menos 47 muertos y buscan sobrevivientes.

Este lunes se registró un trágico terremoto de 7,4 en Colombia . El epicentro fue en el departamento de Chocó, en el occidente del país. Ocurrió a una profundidad de 107 kilómetros. Ya se confirmaron cerca de 50 fallecidos y buscan sobrevivientes.

Según informó el Servicio Geológico Colombiano, el evento sísmico se registró pasadas las 7:30 de la mañana y alcanzó su punto máximo en la localidad de San José del Palmar.

Por el momento se contabilizaron alrededor de 47 muertos y decenas de heridos, mientras tratan de rescatar personas atrapadas entre los escombros.

El movimiento generó evacuaciones preventivas en edificios y zonas residenciales de la capital; hay heridos de gravedad, así lo publica La Nación. Se reportaron daños en edificios en Bogotá, Medellín y Cali.

El dramático relato de un argentino en medio del trágico terremoto

En medio del caos, un argentino que reside en Medellín relató cómo fue el dramático momento que vivieron.

Gabriel Mónaco, en diálogo con TN, contó que vivieron el terremoto desde el piso 25 del edificio donde vive: aunque pasó muchos temblores, aseguró que nunca vivió "nada así". "Mi mujer se puso a rezar, no sabíamos qué hacer", fue "muy duro, muy complicado", reconoció.

"En mi vida vivó una situación así. Con mi esposa nos metimos en el vestidor, porque no sabíamos que hacer. Llevamos los teléfonos, esperamos dos minutos, impresionante cómo se movió y tembló todo", expresó.

"Estoy temblando, pero estoy bien. Nos fuimos, ahora estoy en la casa de mis suegros, porque siempre hay réplicas", relató en estado de conmoción asegurando de igual manera que se encuentran ambos en buen estado de salud.

"No sabía donde meterme": el relato de otro argentino que vivió el terremoto

Así como Gabriel, también estaba Nicolás Aller, titular de una agencia de viajes, quien se encontraba en el Aeropuerto de Medellín esperando un viaje hacia México cuando el temblor sacudió la zona.

"Fueron tres sacudones fuertes y no sabía dónde meterme", contó en diálogo con el diario La Opinión. "Nunca había pasado una situación así", sumó.

Nicolás relató que minutos antes del sismo se había levantado de su asiento para ir a tomar un café. Cuando volvió, la zona donde había estado sentado quedó literalmente destrozada, y no pudo evitar pensar qué habría pasado si se hubiera quedado en ese lugar.

El impactante escenario fue registrado por el mismo en un breve video desde el lugar. "Acaba de suceder algo que no me pasó nunca. Estaba camino a la puerta donde tengo que embarcar y hubo tres movimientos que para mi fueron imperceptibles pero la gente de acá lo notó", dijo en un video publicado en su cuenta de Instagram.

"Después hubo dos más, con uno se movió hasta el piso. Espero que no sea nada y pueda seguir viaje", sumó. Cabe destacar que las autoridades reportaron daños en edificios en Bogotá, Medellín y Cali como también decenas de heridos, algunos de ellos son rescatados debajo de los escombros.

Vuelos suspendidos en Colombia

El sismo afectó a los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura, que han sufrido importantes daños, según ha indicado el organismo estatal encargado del control y la regulación de la aviación civil en el país.

"Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infraestructura", ha publicado en la red social X.

"La Aerocivil continúa realizando seguimiento a la situación e informará oportunamente cualquier novedad", concluyó el mensaje.