Increíble accidente en Ruta 40: cuatro funcionarios de Educación sufrieron un siniestro y fueron asistidos

Ocurrió este lunes en horas del mediodía en un tramo con nieve y hielo cerca de Junín de los Andes. La camioneta terminó con las ruedas hacia arriba.

Un increíble accidente en la Ruta 40 , ocurrido este lunes al mediodía en cercanías de Junín de los Andes , demandó un amplio operativo cuando una camioneta en la que viajaban cuatro funcionarios del Consejo Provincial de Educación (CPE) volcó . El rodado perdió el control sobre un sector con nieve y hielo.

Los ocupantes fueron asistidos y trasladados al hospital local, aunque, afortunadamente, ninguno sufrió heridas de gravedad.

De acuerdo a la información brindada por el subcomisario Sergio Navarro , jefe de la División Tránsito de Junín de los Andes , el siniestro ocurrió este lunes alrededor de las 13:20, a la altura del kilómetro 2258 de la Ruta 40, en el tramo que une Junín de los Andes con La Rinconada, a unos 10 kilómetros antes del empalme con la Ruta Nacional 23.

La camioneta circulaba en dirección Junín de los Andes-San Martín de los Andes cuando, por causas que son materia de investigación, el conductor perdió el dominio del vehículo en un sector de pendiente donde la calzada presentaba muy baja adherencia debido a la presencia de hielo y nieve.

Hasta el lugar se dirigió personal policial, Bomberos Voluntarios y el sistema de Salud. Gentileza: Rodolfo Ramírez

Cómo fue el accidente: el detalle

De acuerdo con el relato del jefe policial, efectivos de la División Tránsito fueron alertados mientras realizaban un patrullaje preventivo en la zona de la Cuesta de Mendaña, cerca del Mirador de los Cóndores.

"Fuimos alertados por un autovuelco de una pick-up. Cuando llegamos al lugar se determinó que era una camioneta de alquiler del Consejo Provincial de Educación", explicó Navarro.

El conductor, un hombre de 58 años, manifestó a los policías que regresaba desde la ciudad de Neuquén con destino a San Martín de los Andes cuando perdió el control del vehículo.

En el vehiculo viajaban cuatro ocupantes que afortunadamente no sufrieron heridas de gravedad. Gentileza: Rodolfo Ramírez

Según las primeras pericias, la camioneta se cruzó de carril al atravesar un sector resbaladizo. Al intentar recuperar la trayectoria, el conductor continuó desplazándose hacia la banquina, donde existe un desnivel, hasta que finalmente volcó, quedando apoyada sobre el techo y con las cuatro ruedas hacia arriba.

El subcomisario aclaró que no hubo otros vehículos involucrados y que varios automovilistas que circulaban detrás presenciaron el hecho y colaboraron en la asistencia.

El jefe policial confirmó que no hubo otros vehiculos involucrados. Gentileza: Rodolfo Ramírez

Cuatro funcionarios del CPE viajaban en la camioneta

En el vehículo viajaban cuatro personas: el conductor y tres mujeres, todas mayores de edad y vinculadas al Consejo Provincial de Educación.

Navarro indicó que las acompañantes fueron trasladadas rápidamente por compañeros que integraban una caravana de cinco camionetas que se dirigían a una actividad oficial en la zona.

"Hasta el momento no revisten lesiones de gravedad", señaló el jefe policial, quien agregó que el conductor solo presentaba un golpe en la rodilla izquierda, por lo que también fue derivado al hospital por precaución.

La presencia de nieve y hielo fueron factores que favorecieron el accidente de tránsito. Gentileza: Rodolfo Ramírez

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los rescatistas fue el estado en que quedó la camioneta tras el vuelco.

A pesar de terminar completamente invertida, los cristales permanecieron intactos y los sistemas de seguridad protegieron a los ocupantes, evitando consecuencias mayores.

Un tramo de la Ruta 40 complicado

Desde la División Tránsito recordaron que el lugar donde ocurrió el accidente es uno de los sectores más complejos de la jurisdicción durante el invierno.

Se trata de una zona elevada, de aproximadamente 750 metros sobre el nivel del mar, donde la acumulación de nieve y la formación de hielo sobre el pavimento son habituales.

"Es uno de los sectores más complicados de la Ruta 40 en esta época del año. Aunque Vialidad realiza tareas permanentes de mantenimiento, siempre recomendamos extremar las precauciones porque la nieve y el hielo reducen considerablemente la adherencia", remarcó Navarro.

El funcionario policial insistió en que los conductores deben reducir la velocidad, evitar maniobras bruscas y conducir con extrema precaución, especialmente en los sectores de pendiente y curvas, donde las condiciones del pavimento pueden cambiar en pocos metros.