Vialidad Nacional y la Agencia de Seguridad Vial de Santa Cruz informaron la restricción "hasta nuevo aviso". Camiones varados en Chubut.

Ruta 40: por la nieve, solo permiten circular en 4x4 en un tramo de casi 200 kilómetros

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y la Agencia Provincial de Seguridad Vial de Santa Cruz dispusieron restringir el tránsito solo a vehículos de doble tracción en un tramo de casi 200 kilómetros de la Ruta Nacional 40.

La limitación fue informada a través de un comunicado oficial dado a conocer por la agencia santacruceña a las 16.30 de este martes 4 de agosto de 2026, y extendida por el boletín de estado de rutas de la DNV de las 10.30 de este miércoles 5 de agosto.

Según se comunicó, debido a las condiciones climáticas adversas que afectan a la provincia de Santa Cruz, el tránsito se mantiene habilitado únicamente para vehículos con tracción 4x4 en el tramo de 173 kilómetros comprendido entre la localidad de Tres Lagos y la ciudad de Gobernador Gregores.

Se trata de un sector con partes de pavimento y de ripio, camino a El Calafate, donde, de acuerdo a lo informado por la DNV, hay partes con mucha nieve en la calzada y huellones profundos.

Nieve en la Ruta 40, Santa Cruz.

La Agencia de Seguridad de Santa Cruz indicó que la medida se mantendrá “hasta nuevo aviso” y recordó que, aún con la limitación únicamente a vehículos 4x4, se mantiene la obligación de portar cadenas para circular.

El estado de la Ruta 40 en Chubut y Santa Cruz

En el resto del territorio provincial, el estado de la Ruta 40 es “transitable con precaución”, con escarcha en muchos sectores.

En lo que respecta a la provincia de Chubut, Vialidad Nacional indicó “transitar con extrema precaución” especialmente entre el límite con Santa Cruz y el empalme con la Ruta Nacional 26 (aproximadamente 90 kilómetros).

Allí, según la información oficial, hay mucha nieve y barro en la calzada y las banquinas -se trata de un tramo pavimentado-, pavimento húmedo por el riego con sal para disolver la escarcha, y además, debido a esto mismo, maquinarias viales circulando.

Entre Facundo y Los Tamariscos, donde se está llevando a cabo una larga obra de reparación, hay un desvío de ripio en el que se estableció una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora, por la presencia de barro y agua en varios sectores.

Camiones encajados cerca de Sarmiento

Este martes, el barro hizo que varios camiones quedaran encajados en la zona de Sarmiento, provincia de Chubut, en el tramo de la Ruta 26 que conecta esta localidad con la Ruta 40.

Una motoniveladora de Vialidad Nacional debió auxiliar a un camión con combustible varado en una de las banquinas.

A la vez, un camión con carga de alimentos refrigerados quedó inmovilizado por el barro, también en la banquina, a unos ocho kilómetros de Sarmiento.

El vehículo de carga ingresó a un sector de tierra y greda que habitualmente utilizan los camioneros para detenerse y descansar.

El lugar estaba completamente anegado por las lluvias y las ruedas se hundieron prácticamente en su totalidad. Este miércoles por la mañana, el camión permanecía allí pese a los intentos por desencajarlo en el que colaboraron otros cinco camioneros con sus vehículos.