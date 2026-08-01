Tras el derrumbe de rocas, habilitaron la circulación en Ruta 40: desde cuándo y cómo será

Vialidad Nacional restableció el tránsito en el tramo afectado por el alud de barro, árboles y rocas. Además, informó el estado de las demás rutas.

Luego del importante derrumbe de rocas que afectó la circulación, la Ruta 40 , en el tramo Siete Lagos, volvió a quedar habilitada . El camino se encontraba restringido desde el jueves a la altura del kilómetro 2208,7, entre San Martín de los Andes y Villa La Angostura.

Tras un intenso operativo, Vialidad Nacional confirmó que desde este sábado se podrá circular, aunque con restricciones y extrema precaución.

La reapertura fue posible luego del operativo conjunto entre Vialidad Nacional, la Dirección Provincial de Vialidad, la Secretaría de Emergencia y Gestión del Riesgo, la Dirección de Protección Civil, el Área de Tránsito e Hidráulica de la Municipalidad de San Martín de los Andes , la Administración de Parques Nacionales, Gendarmería Nacional y la Policía del Neuquén.

Durante las tareas se despejó el barro, retiraron árboles y rocas de gran porte que habían invadido la calzada. También se realizó la limpieza completa del sector afectado, la construcción de una berma de contención para reforzar la seguridad y un monitoreo aéreo de la ladera, debido al riesgo de nuevos desprendimientos provocado por la inestabilidad del terreno y las precipitaciones registradas en la zona.

Gentileza: Vialidad Nacional.

Circulación con horarios restringidos

Como parte del esquema de seguridad dispuesto por Vialidad Nacional, el tránsito permanecerá habilitado únicamente en determinados horarios.

El cronograma establecido es el siguiente:

Sábado 1 y domingo 2 de agosto: circulación habilitada de 8 a 22.

Fuera de ese horario, el tramo permanecerá cerrado para permitir la continuidad de las tareas de monitoreo y mantenimiento.

Desde el organismo aclararon que la circulación continúa siendo asistida y que el operativo seguirá durante los próximos días, ya que permanecen vigentes las alertas meteorológicas por lluvias, viento y nevadas en la cordillera.

Además, recomendaron a quienes deban viajar respetar las indicaciones del personal vial, circular a velocidad reducida y consultar el estado de las rutas antes de iniciar el recorrido.

Gentileza: Vialidad Nacional.

El estado de las rutas y pasos internacionales en Neuquén

De acuerdo con el último parte oficial de Vialidad Nacional, todos los tramos de las rutas nacionales en Neuquén permanecen transitables con extrema precaución debido a las condiciones invernales y a la alerta meteorológica vigente por viento, lluvia y nevadas en la zona cordillerana.

Respecto de los pasos fronterizos, el Cardenal Samoré está habilitado. Se puede circular con extrema precaución por presencia mínima de nieve, sectores con hielo y baja adherencia. Es obligatoria la portación de cadenas y se recomienda mantener distancia de frenado, ya que continúa el pronóstico de nevadas.

En tanto, el paso internacional Pino Hachado permanece cerrado por calzada con hielo y nieve, viento fuerte y baja adherencia. También se advirtió sobre la presencia de animales sueltos y la posibilidad de caída de piedras en el kilómetro 48.

Vialidad Nacional recordó que es obligatoria la portación de cadenas físicas para circular por las rutas nacionales de la región durante la temporada invernal.