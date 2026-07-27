Chocaron a una vaca en la Ruta 40 y destruyeron el auto: milagro para dos parejas de Comodoro Rivadavia

Se encontraban de viaje por turismo cuando un animal se cruzó de imprevisto sobre la calzada, en la provincia de Catamarca.

Los dos matrimonios de Comodoro Rivadavia que destruyeron su auto contra una vaca en Ruta 40, fuera de peligro.

Los integrantes de dos matrimonios de Comodoro Rivadavia, Chubut , que protagonizaron un fuerte accidente de tránsito en la Ruta Nacional Nº 40 al chocar contra una vaca, continúan internados pero están fuera de peligro, según informaron autoridades del hospital.

El choque se produjo a la altura del kilómetro 4.184 de la Ruta 40, en la provincia de Catamarca .

El diario local El Ancasti identificó a uno de los matrimonios con el apellido Dahinten , en tanto que no se informó la identidad de la otra pareja.

Según informaron ese y otros medios locales, se encontraban haciendo un viaje de turismo.

Una vaca en la oscuridad

Los matrimonios comodorenses circulaban por la zona del Campo Los Pozuelos, muy cerca del aerodromo de Santa María y del límite con Tucumán, en la provincia del norte argentino.

El choque de los turistas de Comodoro Rivadavia se produjo cerca del límite entre Catamarca y Tucumán.

Alrededor de las 20.40 del viernes último, según informaron fuentes de la Policía local, habían salido de la ciudad de Belén y se dirigían hacia Santa María, cuando se cruzaron con ganado sobre el camino y no pudieron esquivar a uno de los animales que cruzó la ruta de improviso.

El fuerte impacto contra la vaca destrozó el vehículo en el que viajaban, un Nissan, y les provocó a las cuatro personas lesiones de consideración diversa.

Luego del choque, los ocupantes fueron asistidos en primera instancia por Bomberos Voluntarios de Santa María, quienes dieron aviso a la Comisaría de Los Naciomientos -departamento de Belén- y a los servicios de emergencia.

Buscan determinar responsabilidades

Los turistas patagónicos fueron trasladados al Hospital Regional Luis Vargas, de Santa María, donde se constataron en todos los casos diversos politraumatismos.

Según informaron los Bomberos, al menos dos de ellos presentaban heridas en los brazos.

De acuerdo con fuentes policiales, el vehículo, que quedó inutilizable, debió ser remolcado hasta la localidad de Punta de Balasto, a 30 kilómetros de Santa María, y desde allí debían gestionar su traslado por una grúa de regreso a Comodoro Rivadavia.

Las actuaciones legales quedaron bajo la órbita de las autoridades judiciales de Catamarca, quienes trabajan para determinar la responsabilidad del propietario del bovino y establecer las condiciones en las que el animal accedió a la traza.

Comodoro Rivadavia: extrema precaución en la Ruta 3

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) informó este lunes 27 de julio de 2026 que se debe transitar con extrema precaución en el tramo de la Ruta Nacional 3 que conecta la ciudad de Comodoro Rivadavia con la localidad de Garayalde, en la provincia de Chubut.

Según el informe de estado de rutas del organismo nacional, difundido este lunes a las 10, la ruta presenta escarcha en varios sectores, lo que puede generar calzada resbaladiza.

También se advirtió acerca de nieve y barro en las banquinas, animales sueltos, y equipos de Vialidad Nacional que se encuentran despejando el camino y distribuyendo sal.

Las condiciones de viaje se complican por la presencia de niebla, viento, neviscas y lloviznas en algunos tramos.

De Comodoro Rivadavia hacia el sur (hasta el límite con Santa Cruz), se informó que la Ruta 3 presenta calzada húmeda, con agua acumulada en algunos sectores, banquinas húmedas con barro, animales sueltos y viento.