Lago Puelo, Punta Tombo y Playa Unión: tres obras clave en lugares turísticos imperdibles de Chubut.

Senderismo, avistaje de pingüinos y mar: cuáles son las remodelaciones, ampliaciones y trabajos que buscan mejorar la experiencia de los visitantes.

El Área Natural Protegida Punta Tombo , el Parque Nacional Lago Puelo y el balneario Playa Unión -el principal de la zona de Rawson - son escenario de obras encaradas por el gobierno de Chubut y calificadas como estratégicas por la administración de Ignacio Torres para fortalecer el turismo, la infraestructura y la conservación ambiental.

Según informaron las autoridades provinciales, las obras son ejecutadas demanera conjunta entre organismos provinciales, municipios, Parques Nacionales y empresas privadas, con el objetivo de mejorar la experiencia de residentes y visitantes, además de preservar algunos de los principales atractivos naturales de la Patagonia .

Una obra que era esperada desde hace varios años es la construcción de la pasarela peatonal sobre el río Epuyén , que permitirá extender un histórico sendero en la zona de la localidad de El Hoyo.

La pasarela sobre la desembocadura del río en el lago Puelo, en el sector conocido como El Desemboque, permitirá completar el recorrido de la Huella Andina, que recorre aproximadamente 600 kilómetros entre Neuquén, Río Negro y Chubut, atravesando algunos de los paisajes más representativos de la Patagonia.

De acuerdo con los plazos que se manejan, la pasarela estaría terminada durante septiembre, dando continuidad a uno de los circuitos de trekking más importantes del país.

El proyecto es llevado adelante en conjunto por el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, Vialidad Provincial, el Municipio de El Hoyo y el Parque Nacional Lago Puelo.

Novedades en Punta Tombo

En la reserva Punta Tombo, famosa por las colonias de pingüinos de Magallanes que realizan su ciclo de reproducción entre septiembre y abril, se desarrolla uno de los proyectos más importantes.

Mejoras en el Centro de Interpretación de Punta Tombo, Chubut.

Allí, ya está en marcha la puesta en valor del Centro de Interpretación del área protegida.

Allí construirán un nuevo espacio audiovisual denominado "Sala Inmersiva TORCA – Experiencia Acegame X-View", equipado con cinco proyectores de última generación para ofrecer experiencias audiovisuales vinculadas a la biodiversidad, la conservación y la divulgación científica.

Las obras incluyen, además, la renovación completa de la Sala Marina, con la restauración del diorama -las maquetas de territorio, geología, mundo marino y terrestre-, nuevas escenografías, iluminación, cartelería interpretativa y contenidos educativos.

Entre las especies que forman parte de la exhibición hay pingüinos, orcas, lobos marinos, delfines y peces característicos del ecosistema patagónico.

A la vez, se llevan adelante tareas de mantenimiento sobre los senderos del área protegida desde donde se realizan los avistajes de pingüinos de Magallanes, con el objetivo de que estén en las mejores condiciones para el inicio de la nueva temporada en septiembre.

Playa Unión, Chubut: obras para prevenir la erosión del mar.

Las obras en el centro de interpretación se encararon a partir de un aporte de 13.600.000 pesos realizado por la Fundación de Historia Natural Félix de Azara.

Contra la erosión del mar en Chubut

El tercer frente de trabajos del gobierno de Chubut se desarrolla en Playa Unión, con una obra considerada prioritaria para reducir el impacto de la erosión marina sobre uno de los sectores turísticos más importantes de Rawson.

Se trata de una intervención que apunta a proteger la infraestructura urbana y los servicios, y facilitar la circulación en la zona del espigón.

En una etapa inicial instalaron instalaron los obradores, se realizaron estudios ambientales y técnicos y comenzaron las tareas de mantenimiento del espigón existente para reforzar la protección frente a las sudestadas.

Ahora los trabajos se concentran en la producción y traslado de roca desde la cantera, el aporte de material de relleno y la colocación de mantas geotextiles -tejidos que previenen el desplazamiento de suelos-, fundamentales para consolidar el sistema de defensa costera.