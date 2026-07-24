Varios transeúntes se acercaron a auxiliarla y quedaron sorprendidos: salió por sus propios medios y se puso a conversar. Luego rechazó una revisión médica.

Manejaba borracha, volcó y cuando se bajó del auto se puso a charlar como si nada: dio 2,05 en la alcoholemia.

Una conductora de 31 años que manejaba borracha protagonizó un impactante vuelco durante la madrugada de este viernes 24 de julio de 2026 en las afueras de Rawson, la capital de Chubut .

El accidente ocurrió alrededor de las cuatro y media de la mañana en la Rotonda de la Virgen de la Doble Trocha, en el acceso a Playa Unión , cuando el Chevrolet Onix blanco terminó con las ruedas apuntando al cielo a un costado de la calzada .

Cuando los policías de la Comisaría de la villa balnearia cercana a Rawson llegaron al lugar, encontraron el auto con importantes daños y apoyado sobre el techo.

La conductora, única ocupante del vehículo, ya había logrado salir por sus propios medios y se encontraba dialogando muy tranquila con algunas personas que se habían acercado para asistirla, preocupados ante el impactante vuelco.

No quiso revisación médica

Según la información policial, la mujer dijo que se encontraba en perfecto estado y hasta rechazó la asistencia médica, ya que no presentaba lesiones visibles pese a la violencia del incidente.

Esa circunstancia les llamó la atención a los agentes, que viendo cómo había quedado el vehículo, no podían entender que la mujer estuviera tan tranquila después de semejante accidente.

Alcoholemia positiva y secuestro del auto

Minutos después de las 5 de la madrugada, personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial se presentó en el lugar para realizar las actuaciones de rigor.

Cuando le hicieron el test de alcoholemia a la automovilista, los policías empezaron a entender un poco mejor la inusual reacción de la accidentada.

El resultado de la prueba fue contundente: 2,05 gramos de alcohol por litro de sangre.

A los policías les llamó la atencion la tranquilidad que tenía la conductora luego de sufrir semejante vuelco: la prueba de alcoholemia positiva explicó todo (imagen ilustrativa).

Ante ese indicador, los responsables del operativo le labraron las multas de tránsito correspondientes por conducir bajo los efectos del alcohol y dispusieron el secuestro del Chevrolet Onix, que fue retirado del lugar una vez finalizadas las pericias y tareas de seguridad vial.

¿Cómo fue el vuelco?

Si bien las causas del vuelco todavía son materia de investigación, los primeros indicios apuntaban a que la conductora perdió el control del vehículo al tener que girar por la rotonda, provocando que el vehículo se desestabilizara y terminara con las cuatro ruedas hacia arriba.

El accidente, en principio, no involucró a otros vehículos ni a peatones.

En los primeros instantes generó preocupación entre quienes se movían por la zona durante las primeras horas del día, muchos rumbo a sus tareas habituales. Pero la calma de la involucrada enseguida viró esa sensación hacia la sorpresa.

Chocaron y abandonaron el auto en medio de un bulevar

El mismo viernes, también en Chubut pero unas horas más tarde, se produjo otro llamativo accidente de tránsitro, en este caso en Comodoro Rivadavia.

Alrededor del mediodía, la Policía encontró un Volkswagen Bora abandonado en plena avenida, cruzado sobre el bulevard central y obstruyendo el tránsito, pero sin rastros de su conductor ni de otros ocupantes.

Así dejaron abandonado el Bora en medio de la avenida HIpólito Yrigoyen, en Comodoro Rivadavia.

La curiosa aparición del vehículo a metros de la intersección de avenida Hipólito Yrigoyen y Berardi, generó un procedimiento policial con agentes de la Comisaría Tercera de la ciudad petrolera.

De acuerdo con el parte policial citado por ADNSUR, al momento de la intervención no se halló a ninguna persona junto al auto.

¿Delito y fuga?

Las primeras averiguaciones indican que los ocupantes se habrían fugado antes de la llegada de los efectivos.

La principal hipótesis es que probablemente habían cometido algún delito y al sufrir el percance, decidieron escapar.

Sin embargo, en ese momento se constató que el vehículo no tenía pedido de captura ni existían denuncias que lo vincularan a algún hecho ilegal.

Ante la misteriosa situación, la Policía labró el acta de infracción tomando la patente y dispuso el secuestro del Bora, que fue trasladado a la dependencia policial.