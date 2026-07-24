Temporales, nevadas y temperaturas mínimas que marcan récords históricos postergan el regreso a las aulas. ¿Por cuántos días?

Vacaciones de invierno extendidas por el frío extremo: dos provincias postergan la vuelta a clases.

El Consejo Provincial de Educación (CPE) de Santa Cruz confirmó que, debido al frío extremo , las clases en las escuelas de la provincia patagónica no se reanudarán el lunes 27 de julio de 2026 , tal como estaba previsto por las vacaciones de invierno .

De este modo, se suma a la vecina Tierra del Fuego , que apenas unos días antes había tomado la misma decisión , ante un panorama similar.

La administración santacruceña decidió extender el receso invernal debido a la persistencia de una ola de frío con temperaturas mínimas que marcan récords, intensas nevadas y condiciones climáticas adversas que afectan a gran parte del territorio santacruceño.

La suspensión de clases presenciales alcanza a todos los establecimientos educativos de la jurisdicción, ya sean de gestión estatal o privada, en todos los niveles y modalidades del sistema.

Mientras los estudiantes tendrán unos días más de receso, los docentes en cambio volverán a sus tareas de acuerdo al calendario educativo previsto, aunque trabajarán a distancia, bajo modalidad virtual.

En el comunicado oficial, los responsables de Educación explicaron que la decisión busca "resguardar la seguridad de estudiantes, docentes, auxiliares y familias".

Cuándo vuelven las clases

Según lo dispuesto, en los hechos los alumnos santacruceños tendrán tres días más de vacaciones y deberán volver a las aulas recién el jueves 30 de julio de 2026.

La medida fue definida a partir de un informe de la Subsecretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes, que advirtió sobre la continuidad del temporal para el inicio de la última semana del mes.

En el caso de Tierra del Fuego, la extensión de las vacaciones de invierno es por una semana, hasta el 31 de julio de 2026 inclusive, por lo que el receso incluirá también el fin de semana siguiente.

La decisión fue tomada por el Ministerio de Educación ante temperaturas mínimas algo más moderadas que en Santa Cruz, de hasta 7 grados bajo cero.

Santa Cruz decidió postergar la vuelta a clases luego de tres días de alerta roja del Servicio Meteorológico por frío extremo.

En este caso, también se apunta a dar algo más de tiempo para terminar la ejecución de obras de infraestructura y arreglos en los establecimientos escolares.

Que harán los docentes en los días sin clases

Aunque las escuelas permanecerán cerradas para los alumnos, en el caso de Santa Cruz el trabajo institucional no se detiene.

El CPE remarcó que la modalidad virtual permitirá sostener la labor pedagógica y avanzar en la organización interna de cada establecimiento.

Según el comunicado oficial: "Se fortalecerán las instancias de trabajo entre equipos directivos, supervisores y docentes"

La idea que surgió ante la contingencia climática es aprovechar estos días para consolidar las propuestas pedagógicas institucionales en toda la provincia.

Temperaturas mínimas récord en Santa Cruz

Santa Cruz acumula tres días consecutivos bajo alerta roja del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por frío extremo.

El jueves 24 de julio de 2026, El Calafate registró una mínima de 17,6 grados bajo cero, la marca más baja desde que existen mediciones en la ciudad, superando el récord anterior de 17,4 bajo cero, vigente desde 2014.

Santa Cruz en alerta Roja: El Calafate registró 17,6 grados bajo cero.

Y la conocida localidad turística no fue la única con temperaturas extraordinarias. Al día siguiente por la mañana, Perito Moreno midió 13,2 grados bajo cero con una sensación térmica de 18 bajo cero, la temperatura más baja registrada en todo el país a esa hora.

Además del frío, rige una alerta amarilla por nevadas intensas en el sur provincial, con acumulados de entre 20 y 50 centímetros previstos en zonas cordilleranas.

En distintas localidades ya se registraron acumulaciones importantes de nieve, formación de hielo en calles y rutas, y complicaciones para el tránsito y algunos servicios esenciales.