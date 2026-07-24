El mínimo histórico fue de 17,6 grados bajo cero. Este viernes por la mañana, otra localidad de la provincia tuvo 18,6 bajo cero de sensación térmica.

Frío extremo y alerta roja: una ciudad de Santa Cruz registró una temperatura récord.

La provincia de Santa Cruz continúa este viernes bajo alerta roja del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por frío extremo, acumulando de este modo tres días consecutivos bajo esta condición.

Si bien las temperaturas previstas son un poco menos bajas que las del jueves, en algunas zonas de la provincia patagónica se aguardan mínimas que rondan los 10 grados bajo cero y que ya fueron superadas en algunos puntos.

De acuerdo con la definición del SMN , la alerta roja indica temperaturas extremas que pueden afectar incluso a personas saludables que se vean expuestas.

A su vez, la provincia de Tierra del Fuego se encuentra bajo alerta amarilla, con excepción de las Islas Malvinas.

Es decir que puede haber temperaturas peligrosas sobre todo para grupos de riesgo como niños, personas mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

Alerta roja de frío extremo del SMN en Santa Cruz.

Para el sur de Santa Cruz rige también una alerta amarilla por nevadas intensas. Se esperan valores de nieve acumulada de entre 20 y 50 centímetros en zonas cordilleranas, y de entre 10 y 30 centímetros en zonas bajas, que podrían ser superados en algunos puntos.

Nieve en toda la Cordillera

La alerta por nevadas también abarca zonas de Chubut, Neuquén, Río Negro, Mendoza y San Juan.

Las dos provincias de Cuyo son las que esperan más nieve, con cálculos que van de 50 a 150 centímetros en la Cordillera.

Por las importantes nevadas caídas, se mantiene cerrado el Paso Internacional Cristo Redentor en Mendoza.

Récord en El Calafate

En este escenario inusualmente frío incluso para la época y la región, este jueves se registró una temperatura récord en la ciudad santacruceña de El Calafate.

Santa Cruz bajo alerta roja por frío extremo.

Allí, el Servicio Meteorológico informó una temperatura mínima de 17,6 grados bajo cero, la más baja desde que se realizan mediciones en la ciudad.

El termómetro se ubicó 2 décimas por debajo del récord anterior, que era de 17,4 grados bajo cero y data de 2014.

Santa Cruz, congelada

A las 9 de la mañana de este viernes, la situación mostraba un relativo alivio: 3,8 grados bajo cero, con una sensación térmica de 7 bajo cero, lo que ubicaba a El Calafate en el tercer lugar del ranking de temperaturas más bajas del país, detrás de otras dos localidades de Santa Cruz.

La temperatura más baja de la Argentina a esa hora se registró en Perito Moreno, en el noroeste de la provincia, con una marca de 13,2 grados bajo cero y sensación térmica de 18 bajo cero.

En tanto, en Gobernador Gregores, la temperatura a las 9 era apenas dos décimas más baja que en El Calafate, ubicándose en 4 grados bajo cero.

Reabrieron un paso a Chile desde Chubut

El paso internacional Río Futaleufú, que había estado cerrado a causa de las bajas temperaturas que congelaron el agua en las cañerías de las instalaciones aduaneras, fue vuelto a habilitar y funciona con normalidad.

Según informó Gendarmería Nacional, el cruce fronterizo que conecta la provincia de Chubut con Chile desde la ciudad de Esquel y la localidad de Trevelin, está abierto en su horario habitual de 10 a 19.

De todos modos, emitieron una recomendación para circular con precaución en el tramo de la Ruta Nacional 259 entre Trevelin y el límite internacional, por calzada húmeda y con sectores con barro, viento, banquinas con barro y animales sueltos.

Además, hay maquinarias de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) trabajando en la zona.