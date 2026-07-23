Procesan con preventiva a un policía de Santa Cruz por una brutal paliza a un nene de 3 años: dijo que se cayó

Testimonios de los médicos, informes forenses y una cámara Gesell derribaron su versión. Estaba suspendido por denuncias previas de violencia de género.

Procesan con preventiva a un policía de Santa Cruz por darle una brutal paliza a un nene de 3 años: dijo que se cayó.

La Justicia de Santa Cruz dictó el procesamiento con prisión preventiva de un policía de El Calafate que hasta el momento se encontraba suspendido de la fuerza, ya que está imputado por presuntamente darle una brutal paliza a un nene de tres años.

El menor estaba bajo el cuidado exclusivo del hombre, quien convivía con él, cuando ocurrieron los hechos, el 10 de julio de 2026.

El imputado llevó al pequeño al Hospital SAMIC dos días después, diciendo que se había caído mientras jugaba . Pero al comprobar las lesiones que tenía, los médicos dudaron de la versión y activaron el protocolo por sospechas de maltrato infantil.

Inmediatamente intervino la justicia y el sospechoso fue aprehendido.

Un día después, el 13 de julio de 2026, durante la indagatoria, el efectivo (su nombre no se reveló por resguardo de la identidad de la presunta víctima) negó haber agredido al nene.

En esa audiencia, el juez Carlos Albarracín dispuso que continuara detenido mientras avanzaba la investigación.

Según pudo saberse en esa etapa de la causa, el hombre registraba antecedentes de denuncias por violencia de género en el ámbito familiar, situación que había motivado su pase a situación pasiva dentro de la fuerza.

Las pruebas en su contra

Ahora, el Juzgado de Instrucción consideró reunidos elementos de prueba suficientes para dictar su procesamiento con prisión preventiva.

La medida se definió tras el análisis de informes policiales, documentación médica, pericias del Cuerpo Médico Forense, testimonios de profesionales del centro de salud donde fue atendido el pequeño, y las actuaciones de la Secretaría de Niñez, además de algunos registros de cámaras de seguridad.

Días atrás, además, se habían realizado entrevistas en Cámara Gesell tanto al nene agredido como a su hermana.

La versión del policía

Desde el primer momento, el acusado sostuvo que el nene se había lastimado solo, al caerse mientras jugaba en el Parque Belgrano.

Esa fue también la explicación que dio al llegar al hospital y la que repitió más tarde en su declaración indagatoria ante el juez.

Los tribunales de El Calafate, en Santa Cruz.

Sin embargo, tanto los médicos del SAMIC como la perito forense coincidieron en que las lesiones no eran compatibles con una caída accidental.

Según sus conclusiones, correspondían a un traumatismo contuso de alta energía, capaz de producir lesiones de gran magnitud.

Lesiones que alertaron a los médicos

Entre los daños constatados se describieron un extenso hematoma subgaleal, múltiples hematomas en la cabeza, lesiones en el cuello y en otras partes del cuerpo.

El cuadro motivó la internación inmediata del nene y la intervención del Servicio de Neurocirugía, además de la ya mencionada activación del protocolo por posible maltrato infantil.

Con el respaldo probatorio reunido hasta el momento, el Juzgado entendió que los hechos encuadran, en esta etapa del proceso, en el delito de lesiones graves agravadas por alevosía.

La resolución funda ese agravante en la extrema vulnerabilidad de la víctima, su corta edad y la posición de cuidado que ejercía el imputado.

Además de dictar el procesamiento, el juez resolvió mantener la prisión preventiva del acusado.

La causa continuará ahora con nuevas medidas de prueba hasta que concluya la etapa de instrucción, momento en el que la Justicia deberá definir si eleva o no el expediente a juicio oral.