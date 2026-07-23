El cruce Río Futaleufú, que conecta Chubut con Chile desde Esquel y Trevelin, está inhabilitado hasta nuevo aviso. El pronóstico en la región.

Frío extremo: cerraron un paso fronterizo de la Patagonia porque se congelaron las cañerías.

En medio de la alerta roja por frío extremo que abarca gran parte de la Patagonia , con temperaturas varios grados bajo cero y fuertes nevadas, las autoridades de la Argentina y Chile resolvieron cerrar de manera temporal y hasta nuevo aviso el paso fronterizo internacional Río Futaleufú , que conecta la provincia de Chubut con la región chilena de Los Lagos.

Según informaron desde el Escuadrón 36 Esquel de Gendarmería Nacional, el cierre fue dispuesto debido a la falta de suministro de agua en el cruce limítrofe.

El intenso frío provocó el congelamiento de las cañerías internas y externas de las instalaciones del complejo fronterizo, lo que impide garantizar su normal funcionamiento.

Esta situación se da junto con un pronóstico meteorológico que anticipa la continuidad de las bajas temperaturas durante los próximos días.

El paso internacional Río Futaleufú conecta Chubut con la región chilena de Los Lagos.

Por tal motivo, la medida, que comenzó a regir este miércoles 22 de julio de 2026, se mantendrá hasta que mejoren las condiciones climáticas, de acuerdo con lo comunicado por las autoridades.

El paso Río Futaleufú conecta la localidad chubutense de Los Cipreses con la chilena de Futaleufú y es el cruce principal al país trasandino desde la ciudad de Esquel, ubicada a poco más de 60 kilómetros de distancia por la Ruta Nacional 259, y desde la localidad de Trevelin, a 38 kilómetros.

Cuándo podrían reabrirlo

Desde la coordinación de las oficinas aduaneras coincidieron en señalar que fue necesario suspender temporalmente el tránsito para preservar la operatividad del complejo y la seguridad de quienes lo utilizan y quienes trabajan en él.

Indicaron, asimismo, que la reapertura dependerá de que las condiciones meteorológicas permitan descongelar los caños y restablecer el servicio de agua.

De acuerdo con el sistema de alertas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas bajas en la región cordillerana de Chubut se mantendrían durante este viernes y comenzarían a subir levemente entre el sábado y el domingo, por lo que el cruce de frontera podría estar cerrado uno o dos días más.

Chubut: el pronóstico en la región

El SMN mantiene a Chubut bajo alerta amarilla por lluvias y nevadas hasta las 6 de la mañana del viernes 24 de julio.

En lo que respecta al pronóstico, en Trevelin se anticipan nevadas contínuas hasta el sábado, para el viernes una temperatura mínima de -4°C (un grado más baja que la de este jueves) y máxima de 3°C, mientras que para el sábado la mínima prevista es de -2°C y la máxima, de 1°C. Para el domingo se pronostica una temperatura mínima de -1°C y máxima de 4°C, y nevadas a partir de la tarde/noche que podrían continuar el lunes.

Gendarmería Nacional comunicó el cierre del Paso internacional Río Futaleufú, en Chubut.

En Esquel anticipan nieve durante todo el sábado y en la mañana del lunes. La temperatura mínima pronosticada para el viernes es de -2°C y la máxima, de 5°C . El sábado, mínima de -2°C y máxima de 4°C, y el domingo, mínima de -1°C y máxima de 5°C.

Santa Cruz, congelada

Mientras tanto, continúa la alerta roja por frío extremo en la provincia de Santa Cruz, y amarilla en la de Tierra del Fuego

Este jueves, la ciudad de Río Gallegos llegó a registrar una temperatura de -14.2ºC y una sensación térmica de -20ºC.

En Tierra del Fuego, Río Grande tuvo -10.6ºC y sensación térmica de -15.7ºC.

Como tercera localidad más fría se ubicó El Calafate, en Santa Cruz, con una temperatura de -9.2ºC y una sensación térmica de -14.7ºC.