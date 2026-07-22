La Patagonia Sur en alerta roja: frío extremo y una costanera cerrada por el pronóstico de marejada

El fenómeno que azota el sur del país motivó una medida drástica en una importante ciudad. Las impactantes temperaturas mínimas en las zonas más afectadas.

Patagonia Sur: alerta roja por frío extremo y una costanera cerrada ante el pronóstico de marejada (imagen de archivo)

El sur de la Patagonia atraviesa una alerta roja por frío extremo , con temperaturas que no logran superar los cero grados en buena parte de Chubut y Santa Cruz . Y en Comodoro Rivadavia , en el sudeste de la primera de esas dos provincias, el panorama se agrava con el pronóstico de una fuerte marejada.

Por eso el municipio de la ciudad petrolera resolvió cortar por completo la avenida Duiclos, en la costanera, durante la noche de este 22 de julio de 2026 y la madrugada siguiente.

Buscan evitar que la combinación de la furia del mar con el hielo en la calzada pongan en riesgo tanto a los conductores como a los peatones que circulen por la zona.

Frío extremo: hasta 16 grados bajo cero

La alerta roja del Servicio Meteorológico Nacional no se limita a Chubut.

En Santa Cruz, la provincia más afectada del país, hay zonas en alerta roja y otras en alerta naranja.

La cordillera y la meseta de Lago Buenos Aires, Río Chico, la cordillera de Lago Argentino y la de Güer Aike tienen máximas de apenas 2 grados bajo cero y mínimas de hasta 16 bajo cero.

En los departamentos Deseado y Magallanes, la meseta de Corpen Aike, la de Lago Argentino y la de Güer Aike están en alerta naranja, con marcas de entre 5 bajo cero y 0 grados.

En algunos sectores de Santa Cruz las mínimas alcanzan los 16 grados bajo cero y las máximas no superan los 2 bajo cero (imagen ilustrativa).

El fenómeno se origina por el ingreso de un centro de baja presión desde el océano Pacífico, que trae aire húmedo y eleva la probabilidad de lluvias y nevadas.

Como es habitual en estos casos, el gobierno santacruceño pidió evitar viajes innecesarios en los momentos de mayor intensidad, reducir la velocidad ante nieve o hielo, abrigarse con varias capas de ropa y no usar braseros ni sistemas de combustión en ambientes cerrados para calefaccionarse, por el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.

Corte total en la costanera de Comodoro Rivaedavia

En el sudeste de Chubut, en tanto, Comodoro Rivadavia espera una mínima de cuatro grados bajo cero, mientras que en Sarmiento el termómetro bajará hasta los cinco bajo cero.

El secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez, confirmó el cierre de la avenida Ducós en diálogo con de SETA TV.

"La Subsecretaría de Protección Ciudadana de Chubut ya nos había anticipado temperaturas de entre cuatro y cinco grados bajo cero para la madrugada y es lo que finalmente aconteció", señaló el funcionario municipal.

Además, Gómez no descartó un descenso adicional.

A la espera de la marejada

Según precisó, Defensa Civil reforzó las recorridas preventivas en esquinas y calles donde las pérdidas de agua suelen generar escarcha, y se arrojó sal para prevenir accidentes.

Gómez remarcó que hasta el momento no hubo hechos graves, aunque pidió extrema precaución a quienes circulen a pie o en auto, porque la ciudad amaneció completamente congelada.

En Comodoro Rivadavia la marejada llegaría en la noche de este 22 de julio de 2026 y se prolongaría hasta entrada la madrugada.

Sobre la marejada, anticipó que será más intensa que la registrada la semana pasada.

"Todo indica que será de mayor envergadura. Coincidirá con una marea muy elevada y por eso estamos tomando el recaudo de cortar la avenida Ducós", explicó.

El funcionario recordó que en el temporal anterior varios automovilistas fueron sorprendidos por el ingreso de agua sobre la calzada, y que el objetivo ahora es evitar que la situación se repita.

El corte preventivo del tránsito

La restricción en la avenida Ducos alcanzará a todo tipo de circulación, incluidos ciclistas y peatones.

La coordinación de los bloqueos preventivos quedó a cargo del subsecretario de Vialidad Urbana, Walter Navarro, junto con Defensa Civil y Maquinaria Vial.

El objetivo es desplegar los equipos pesados antes de que las lluvias previstas para el jueves 23 de julio de 2026 coincidan con la pleamar, un cruce que podría repetir o superar la intensidad del temporal pasado.

Casas expuestas al avance del mar

Otro de los puntos sensibles es el sector de la Usina, en el barrio Kilómetro 5, donde varias casas quedaron expuestas al avance del mar durante las últimas marejadas.

Gómez confirmó que este miércoles recorrería la zona junto a vecinos para evaluar posibles medidas paliativas.

También reconoció que el principal reclamo en el barrio, la construcción de un muro de contención, debe convertirse en una prioridad de cara al futuro.

Los daños que dejan las olas

La avenida que ahora se cerrará al tránsito arrastra marcas del último embate del mar.

La semana anterior, olas de hasta seis metros de altura rompieron tramos completos de la calzada costera de la Ducós y obligaron a una intervención de emergencia.

La cooperativa de servicios local, además, inició relevamientos para dimensionar el eventual daño, también, en redes eléctricas.

Los relevamientos de ese episodio también detectaron roturas por la fuerza del agua en la zona sur de la ciudad y en Kilómetro 5, donde cedieron defensas improvisadas frente al oleaje constante.

Para el nuevo frente se anticipan además unos 40 milímetros de lluvia, un volumen que podría saturar los desagües urbanos.

El propio municipio admite que resolver el problema de fondo con una obra de protección costera a gran escala exige una inversión que excede las posibilidades del presupuesto local en lo inmediato.