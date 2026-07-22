Calculan que llegarán más de 12.000 personas al MEF de Trelew. No hace falta reservar entrada. Dónde queda y cuáles son los precios habituales.

Dinosaurios: el mayor museo de la Argentina tendrá un fin de semana gratis y esperan gente de todo el país.

El Museo Paleontológico Egidio Feruglio (MEF), el más importante de esa temática en la Argentina , anunció un fin de semana de puertas abiertas, con entrada libre y gratuita.

Las autoridades de la institución científica calculan que más de 10.000 personas aprovecharán las jornadas para conocer los dinosaurios de la Patagonia , en la sede ubicada en Trelew , provincia de Chubut . Normalmente, el precio de la entrada general al museo es de $25.000.

El evento denominado MEF Invita se llevará a cabo los días sábado 8 y domingo 9 de agosto, entre las 10 y las 18, y tendrá también actividades que le permitirán al público conocer el trabajo científico que se realiza.

A lo largo de los dos días, los visitantes podrán realizar un recorrido especial dedicado a los dinosaurios de la Patagonia, acceder a espacios que habitualmente no forman parte de las visitas tradicionales y conocer cómo trabajan investigadores y técnicos en el estudio de fósiles y la producción de réplicas.

Patagotitan Mayorum en el MEF de Trelew, Chubut.

La iniciativa surgió “a raíz de una serie de presentaciones que fueron muy exitosas, como el Día de los Museos o la presentación del Bicharracosaurus (un dinosaurio de 15.000 kilos cuyos fósiles fueron hallados recientemente en Chubut), cuando nos sorprendió la presencia de más de mil personas”, le contó el gerente de Marketing y Comunicación del MEF, Matías Cutro, al medio local Canal 12.

Una oportunidad para conocer todo el museo

Aunque ya hubo ediciones anteriores de MEF Invita, esta será la primera que se realice en el nuevo edificio remodelado del museo.

“Vamos a abrir el centro de convenciones y la planta baja para mostrar lo que tiene que ver con nuestra fábrica de dinosaurios, el laboratorio y las campañas”, detalló Cutro.

Museo Egidio Feruglio (MEF) de Trelew, Chubut.

Entre las actividades previstas, además de las recorridas por las exhibiciones permanentes, el público podrá participar de charlas, consultas e intercambios con el personal del museo, que explicará el proceso completo de investigación y conservación paleontológica.

También habrá actividades recreativas, espectáculos y un sector gastronómico con food trucks.

“Siempre ha sido una propuesta muy exitosa. Esperamos entre los dos días alrededor de 12.000 personas”, calculó Cutro.

El gerente del museo aclaró que no hay limitación de cupos ni necesidad de reservar entradas, y que el ingreso se irá organizando de acuerdo con la capacidad disponible en cada momento y sin dejar a nadie afuera.

Trelew: ubicación y tarifas habituales

El Museo Egidio Feruglio está ubicado en la avenida Fontana 140, a pocos metros de la terminal de ómnibus de Trelew.

Su horario habitual de apertura es todos los días entre las 10 y las 19.

Bicharracosaurus: el último dinosaurio descubierto en la Patagonia.

La entrada general cuesta $25.000 para mayores y $13.000 para jubilados y menores de 11 años. Los chicos de 3 años o menos ingresan gratis, igual que los discapacitados con certificado.

Las tarifas son reducidas para los residentes en Trelew: $13.000 los adultos y $7.000 los niños y los jubilados.

También existe la posibilidad de conocer el “backstage” del museo con una visita al laboratorio, que cuesta 30 dólares (unos 45.000 pesos al cambio de este miércoles 22 de julio) o una recorrida del laboratorio y la colección guiada por un científico del MEF, por 45 dólares (aproximadamente 68.000 pesos según la cotización actual).