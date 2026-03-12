"¿Viste de lo que es capaz la nafta?": la aterradora amenaza de un hombre a su pareja en Trelew

En medio de un ataque por celos, ella logró asomarse a una ventana y pedir ayuda. La Justicia de Chubut dispuso la prisión preventiva del agresor.

Los Tribunales de Trelew, donde se realizó la audiencia en la que la fiscalía dio detalles de la brutal agresión y se dispuso la prisión preventiva del acusado.

Un hombre fue detenido en la ciudad de Trelew , provincia de Chubut , tras golpear a su pareja y amenazar con prenderla fuego tras una discusión que, de acuerdo con lo que estableció inicialmente la Fiscalía que investiga el caso, se originó por celos .

La aprehensión se produjo después de que la mujer logró escapar y pedir ayuda. Este miércoles, en una audiencia en los Tribunales de Trelew, se formalizó la acusación contra el agresor y se le dictó provisoriamente prisión preventiva por 15 días, mientras se abre la investigación, aunque la Fiscalía solicitó que la prisión se extendiera por tres meses.

El caso fue calificado provisoriamente como lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, amenazas y privación ilegítima de la libertad, en calidad de autor.

La procuradora fiscal Guadalupe Serafini argumentó la solicitud de preventiva por tres meses en base a la gravedad del hecho, el riesgo de fuga y el peligro de entorpecimiento de la investigación.

Trelew: celos, violencia y fuego

Según información de testigos, la pareja convivía desde hacía aproximadamente tres meses. En la mañana del sábado último, antes de las 6.40, el hombre, identificado en la causa con las iniciales H.D.T., habría reaccionado violentamente después de expresar celos hacia un amigo de la víctima.

En la discusión, él comenzó a agredirla físicamente y ambos se trenzaron en un forcejeo mientras la mujer intentaba defenderse.

De acuerdo con el relato de Serafini, durante el ataque, el acusado lanzó la primera amenaza: “¿Querés probar de lo que soy capaz”.

Luego agarró una botella con nafta, roció con el combustible a la mujer, arrojó la botella cerca de la víctima y la prendió fuego para demostrar el peligro. “¿Viste de lo que es capaz la nafta?”, le dijo mientras lo hacía.

Posteriormente cerró la botella y la colocó en las piernas de la víctima mientras continuaba amenazándola con incendiarla a ella, la casa de su padre y la del padre de su hija.

Una ventana, la salvación

Después, siempre de acuerdo con lo que establecieron los investigadores, tomó del cabello a su pareja, la golpeó en el rostro, cerró la puerta de la vivienda con llave, tomó un cuchillo y una manopla y, de manera amenazante, le exigió que no gritara para no alertar a los vecinos.

Chubut fiscales Silvia Pereira y Claudia Ibáñez, de Trelew.jpg Claudia Ibáñez (derecha), la fiscal de Trelew a cargo de la investigación.

En ese momento circunstancial "la víctima pudo zafar y tratando de escapar por una ventana logra comunicarse con una cuñada, que alertada de la situación da inmediato aviso al comando radioeléctrico”, indica la gacetilla dada a conocer por el Ministerio Público Fiscal de Trelew.

A partir de la denuncia, la Justicia dispuso el allanamiento de la vivienda y se detuvo al agresor en el lugar, en tanto que la mujer recibió asistencia médica y se certificaron lesiones.

La fiscal general Claudia Ibáñez quedó al frente de la acusación, que podría agravar su carátula a tentativa de femicidio en el caso de que se compruebe fehacientemente que el agresor roció a su víctima con combustible antes de encender fuego junto a ella.