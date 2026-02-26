Chubut hará la autovía Rawson-Trelew, que Nación "había dado por descartada" y le puso plazo a la obra

A cambio, el Ministerio de Economía de Luis Caputo condonará más de 30.000 millones de deuda provincial. También arreglarán baches en casi toda la Ruta 25.

La Legislatura de Chubut dio dictamen favorable al proyecto de ley 10/26, enviado por el gobernador Ignacio Torres, que aprueba el convenio firmado entre la Dirección Nacional de Vialidad y la provincia para que ésta licite, ejecute y financie la obra “Ruta Nacional Nº 25. Autovía Rawson-Trelew ”, un tramo estratégico para la conexión entre ambas ciudades.

De acuerdo con el texto de la iniciativa, la provincia de Chubut tiene un plazo de 24 meses para llevar a cabo la obra largamente esperada y que, según palabras del gobernador, “se había dado por descartada”.

El proyecto técnico para la construcción será responsabilidad del 13° Distrito de Vialidad Nacional, bajo conformidad provincial.

La construcción de la autopista de cuatro carriles fue incorporada el 16 de enero pasado al último acuerdo de desendeudamiento que Chubut firmó con el Ministerio de Economía de Luis Caputo en septiembre de 2025, según el cual el gobierno provincial se hace cargo de obras que corresponderían a Nación, a cambio de la condonación de deudas que mantenía con la administración nacional. Por esta obra, la provincia cancelará 30.361.393.811 pesos de deuda.

Ignacio Torres habló de la nueva Liga de Gobernadores Ignacio Torres, gobernador de Chubut.

Este agregado al convenio fue el que recibió despacho favorable en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia, Presupuesto y Hacienda e Infraestructura de la Legislatura chubutense.

"Estratégica para el valle inferior del río Chubut"

En septiembre de 2025, cuando Torres firmó con Caputo el acuerdo para la finalización de la Doble Trocha entre Puerto Madryn y Trelew, junto con otras obras en la Ruta Nacional N° 3 y también en la Ruta Nacional N° 40, el mandatario provincial ya había expresado la intención de sumar la autovía Rawson-Trelew a los proyectos a cargo de la provincia de Chubut.

En aquella ocasión la calificó como “una obra que es importante para el turismo y es importante para todos los chubutenses, una obra que se había dado por descartada”.

En los fundamentos del proyecto que envió esta semana a la legislatura, el Ejecutivo provincial enfatizó que la autovía es ”estratégica para el desarrollo económico del valle inferior del río Chubut” y que con ella “se busca mejorar la seguridad y fluidez en uno de los corredores con mayor tránsito vehicular de la zona”.

Otros dos dictámenes favorables

Junto con el 10/26, el plenario de comisiones dio dictamen favorable a otro proyecto de ley -el 12/26-, también referido a un convenio de colaboración entre Vialidad Nacional y el Gobierno provincial, en este caso para tareas de bacheo y elaboración de carpetines asfálticos en la Ruta Nacional N° 25, en el “tramo Km. 25 a Km. 529”, es decir, casi toda la ruta, que tiene un total de 534 kilómetros, entre Rawson y Tecka.

Solo quedan fuera de este proyecto complementario, precisamente, el tramo Rawson-Trelew y los últimos kilómetros antes de llegar a la Ruta 40.

Según se informó, se trata de intervenciones de mantenimiento que buscan mejorar la transitabilidad mientras avanzan otras obras de mayor envergadura.

Un tercer dictamen dio despacho favorable al proyecto 6/26, que ratifica el Consenso Fiscal provincial suscripto entre el Gobernador e Intendentes municipales