Murió un joven delivery que chocó con la moto y pasó 11 días luchando por su vida

Iba por una avenida de Comodoro Rivadavia y en una esquina impactó contra un auto. ¿Cruzó sin bajar la velocidad o no respetaron su prioridad de paso?

La moto del delivery de Comodoro Rivadavia y, a unos metros, la mochila para los repartos: el trágico accidente fue el 14 de febrero.

Un repartidor de apenas 22 años que trabajaba para una conocida aplicación de delivery murió este miércoles 25 de febrero en Comodoro Rivadavia, once días después de protagonizar un accidente con su moto que lo dejó en estado crítico.

El joven -de quien no trascendió la identidad- había chocado contra un automóvil conducido por una mujer en la intersección de avenida Alsina y Dorrego el pasado 14 de febrero , y sufrió un fuerte golpe en la cabeza que derivó en una fractura de cráneo. El deceso se produjo cerca del mediodía, según tuvo conocimiento ADNSUR.

Tras el impacto, el muchacho fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, donde quedó internado en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica. Con el correr de los días, los médicos confirmaron que presentaba una fractura de cráneo y su cuadro era crítico.

La conductora del auto salió ilesa y su test de alcoholemia dio negativo. Como la víctima estaba inconsciente al llegar los equipos de emergencia, no fue posible realizarle el mismo control. Y el caso continúa bajo investigación.

Testigos del hecho señalaron que el motociclista bajaba por avenida Alsina y al llegar al cruce no redujo la velocidad y terminó impactando contra el vehículo que circulaba por la calle transversal. Pero algunos compañeros delivery del joven tienen otra visión y consideran que tenía prioridad de paso.

Accidentes con deliverys que se repiten

El 19 de febrero, cinco días después del trágico accidente, el segundo jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, comisario Cristian Mulero, había brindado detalles sobre el estado del joven e indicó que había sido sometido a una cirugía por la lesión en la cabeza.

En esa oportunidad, Mulero expresó su preocupación por el aumento de siniestros viales protagonizados por motociclistas y apuntó específicamente a quienes trabajan para plataformas de reparto.

Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. Tras el accidente del 14 de febrero, el joven delivery fue trasladado inconsciente al hospital de Comodoro Rivadavia, donde entró en estado crítico y fue operado.

"Si bien la mayoría de estos hechos tienen que ver con una empresa de una aplicación que ofrece un servicio y, dadas las características de la empresa, tiene la premura de que sea rápido, esto provoca que los conductores de los vehículos livianos no tomen los recaudos necesarios", explicó en referencia a los motociclistas que hacen entregas.

El comisario también advirtió sobre el crecimiento del parque automotor, que en los últimos años aumentó cerca de un 50%. "Muchas veces no controlan la velocidad, en las bocacalles no toman la debida precaución y, lamentablemente, quienes sufren las mayores consecuencias son los conductores de motovehículos", señaló.

Sin embargo, esa percepción del problema no coincide con lo que pocos días después, a raíz de otro accidente, transmitieron los deliverys, quienes por el contrario se dicen expuestos a la imprudencia de muchos conductores que, por ejemplo, manejan usando el celular.

"No te vi": el reclamo de un repartidor en Comodoro Rivadavia

Lo cierto es que en un hecho posterior al de este joven, el hermano de otro repartidor —embestido de frente por un colectivo al girar de avenida Rivadavia hacia calle Italia— salió a hablar públicamente y denunció una frase que, asegura, se repite en cada choque: "No te vi".

Leonardo Garro, quien también trabaja entre 10 y 12 horas diarias haciendo entregas en moto, cuestionó esa justificación en el caso de su hermano: "No lo tenía detrás ni a un costado, lo tenía de frente. No hay explicación para que no lo haya visto", sostuvo en diálogo con Diario Crónica.

El repartidor también hizo referencia al grave casos que días antes involucró al joven fallecido este miércoles. Y a partir de lo que contaron testigos de ese trágico accidente, hizo una interpretación distinta en cuanto a las responsabilidades en el hecho. Según su opinión, el delivery fue embestido por la conductora que habría pasado por alto un cartel de “Ceda el paso”. “La prioridad la tenía la avenida, pero igual se le cruzó”, aseguró Leonardo .

En cuanto al incidente que sufrió su hermano, explicó que una de las hipótesis más probables por las que el colectivero lo chocó es el celular. "Todos los días vemos gente manejando con una mano en el volante y la otra en el teléfono. Van perdidos", alertó. Y fue contundente con un pedido a los conductores en general: "Si te llaman, orillate. Si no podés, dejá que suene. Estacionate, respondé y después seguí. No podés ir llevando un vehículo con una sola mano".

Delivery chocado por un micro en Comodoro Rivadavia - Diario Crónica

También reclamó mayor conciencia de los peatones que cruzan con el semáforo en rojo o fuera de la senda peatonal. "No cuesta nada esperar un minuto. El problema lo tenemos nosotros si pasa algo", dijo.

"Lo único que queremos es trabajar tranquilos, entregar los pedidos y volver a casa bien y salvos", concluyó el joven repartidor.