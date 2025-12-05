Comodoro Rivadavia: casi linchan a un conductor que atropelló a un delivery en moto y lo arrastró dos cuadras

La Policía lo refugió en la Comisaría. El automovilista estaba borracho y fue imputado por lesiones culposas agravadas. El repartidor está en terapia intensiva.

Un joven de 20 años debió ser internado en estado grave en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut , tras ser embestido mientras circulaba con su motocicleta y arrastrado a lo largo de más de dos cuadras por un automovilista que, en el examen que se le realizó posteriormente, se comprobó que estaba fuertemente alcoholizado.

El episodio se produjo durante la noche de este jueves en el barrio comodorense de San Martín y generó una fuerte reacción de vecinos de la zona, a tal punto que agentes policiales debieron rescatar al conductor y alojarlo en la Comisaría Séptima para evitar que las agresiones pasaran a mayores.

Alrededor de las 23.15 de este jueves, efectivos de la Comisaría Séptima de Comodoro Rivadavia se encontraban realizando tareas de patrullaje en la zona de avenida Rivadavia y Los Claveles, en el norte de la ciudad, cuando se encontraron con la escena del joven atropellado, atrapado bajo la rueda derecha del automóvil y presentando lesiones que se advertían gravísimas.

Hospital de Comodoro Rivadavia Hospital Víctor Manuel Sanguinetti, de Comodoro Rivadavia.

Rápidamente, los agentes corroboraron que el conductor del Vehículo, un Chevrolet Sonic, había embestido la motocicleta Corven Triax en la que iba el muchacho de 20 años, realizando tareas de delivery para la aplicación Pedidos Ya.

Comodoro Rivadavia: atropelló y no se detuvo

De acuerdo con la reconstrucción posterior y en base a testimonios recolectados en el lugar, se pudo determinar que el automóvil circulaba por la calle Carlos Giachino en dirección a la avenida Rivadavia cuando impactó a la moto y continuó su marcha arrastrando al motociclista más de dos cuadras, hasta detenerse finalmente en Los Claveles al 900, a pocos metros de la calle Sarmiento, que cruza Los Claveles a unos 250 metros de distancia de Rivadavia.

Una médica que arribó al lugar constató la urgencia del cuadro y dispuso el rápido traslado al Hospital Regional Víctor Manuel Sanguinetti del joven, que presentaba múltiples traumatismos severos, incluyendo lesiones graves en el maxilar, la mejilla derecha y las piernas, con abundante pérdida de sangre.

Ya en el Hospital, la víctima fue ingresada directamente a quirófano, donde sufrió un shock hipovolémico debido a la masiva pérdida de sangre. Según informaron desde el centro de salud, este viernes permanecía internado en estado extremadamente delicado y bajo asistencia permanente.

En la comisaría, alcoholizado e imputado

En tanto, el automovilista, un hombre de 46 años, fue trasladado a la comisaría para resguardar su integridad luego de que vecinos lo agredieran al enterarse de lo ocurrido.

Los policías que lo llevaron indicaron que presentaba signos de encontrarse bajo los efectos del alcohol y, en efecto, el test de alcoholemia que se le realizó en la dependencia policial arrojó un resultado de 1,43 gramos de alcohol por litro de sangre.

Por disposición de la Fiscalía, y dada la gravedad del hecho y el grado de intoxicación alcohólica, el conductor quedó detenido por el delito de lesiones culposas agravadas. La Oficina Judicial determinó que permanecira alojado en la comisaría hasta la audiencia de control de detención, que estaba prevista para este viernes.

Además, se ordenó la realización de un examen toxicológico y el secuestro de ambos vehículos involucrados en el accidente.